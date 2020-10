¿Cómo evitar las estafas en las operaciones de cambio en Fórex?

Toma en cuenta estas recomendaciones para que tu experiencia financiera no sea negativa.

El mercado de divisas es tan grande que el volumen de operaciones diario promedio llega en promedio a los cinco billones de dólares. Debido a que el mercado no está bien regulado, siempre está la posibilidad de que se produzcan estafas de divisas.

La modalidad más común de estas estafas es la promesa de una fortuna rápida por medio de operaciones basadas en algoritmos, fórmulas de operaciones secretas u operaciones a través de robots de divisas. Ante una propuesta de este tipo en el mercado de divisas debes tener mucho cuidado.

Antes de adentrarte en el comercio de divisas debes conocer detalles importantes. Lo primero que tienes que hacer es visitar el sitio web del Centro de Información de Estado para averiguar cómo seleccionar un corredor de renombre para evitar estafas. Incluso debes consultar las reseñas de los corredores en línea. Todas las empresas e individuos que quieran ingresar al mercado de divisas primero deben convertirse en miembros de la NFA.

Posible estafa

Ya sea para empezar en Forex Trading México o cualquier otra versión del operador debes tener cuidado antes de optar por cualquier oportunidad que parezca demasiado buena para ser verdad. Por ejemplo, si alguien te ofrece dinero fácil o rápido en tan solo un mes, existe un 90% de probabilidad de que sea una estafa.

Ten en cuenta que el comercio de divisas necesita mucha educación, tiempo de evaluación y paciencia para ser rentable. No hay trucos para conseguir dinero fácil en este campo. Solo se puede lograr si te tomas el tiempo necesario para aprender a operar correctamente.

También es importante que verifiques si el corredor está regulado o no. En caso de que seas un comerciante sin experiencia, debe saber que los corredores que no son regulados no se someten a ningún órgano de control, por lo que si eres engañado, no podrás efectuar ningún reclamo. Esto quiere decir que tratar con un corredor no regulado significa que estás aumentando el riesgo de ser estafado.

La forma más efectiva de conocer si eres potencial víctima de un estafa es pedirle al correr que te muestre una prueba de su historial comercial. Un buen comerciante te proporcionará la información sin ningún inconveniente. Sin embargo, si es un denominado “vendedor de cebo de culebra” no tendrá ningún historial comercial y te pondrá varias trabas para que dejes de pedírselo.

Información personal

Otros estafadores te solicitarán información personal como nombre completo, tu número de teléfono y tu dirección domiciliaria. Es algo que nunca debes proporcionar. En el comercio de divisas no se debe dar información a ninguna persona al azar, especialmente cuando no se confía en ella. También debes estar al tanto de los corredores que no brindan ninguna declaración ni divulgación de riesgos.

Asimismo, encontrarás muchos estafadores que te proporcionarán operaciones automatizadas realizadas por un algoritmo o robot que afirman que le generarán una gran cantidad de dinero. Afirman que sus robots intercambian señales para obtener más dinero para ti. Sin embargo, estos corredores de estafas generalmente se enfocan en opciones binarias o criptomonedas.

Debes evitar por completo este tipo de corredores, ya que ninguna empresa puede generar grandes ganancias a través de señales o comercio automatizado. Incluso, si lo están haciendo, debes saber que nunca te lo van a dar gratis.

(I.S.)