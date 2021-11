CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció a las personas que ya lo están felicitando por su cumpleaños 68, que celebrará el próximo sábado 13.

En su conferencia mañanera, señaló que celebrará la efemérides con una comida familiar con su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, y sus hijos.

López Obrador agradeció "a la vida que me ha dado tanto, como la canción de Violeta Parra".

''Gracias a la vida'', dice López Obrador

"Gracias a la vida, gracias al creador, gracias a la ciencia, gracias a la naturaleza, gracias al pueblo, a muchos amigos, compañeras, compañeros, muchos ciudadanos", subrayó.

"Mi agradecimiento sincero porque me han apoyado mucho, estoy en deuda con los mexicanos, por eso repito, no voy a fallarles".

"Estoy muy consciente de mi responsabilidad histórica y no le voy a fallar al pueblo; amor con amor se paga", expresó.

El presidente afirmó que agradece mucho a la gente que ya lo está felicitando.

¿Cuál es el mejor regalo para AMLO?

"Creo que el mejor regalo es que yo pueda estar con mi familia y recordando a todos los que son mis amigos, amigas, que me quieren y yo los quiero", continuó.

"Y decirles que no hace falta que traigan pasteles, que si quieren que los hagan y que en familia se los compartan y lo mismo la música, que no hace falta".

"Que muchas gracias, muchas gracias, que me da pena que así como me ven, soy tímido y me da mucha pena", expresó López Obrador.

"Cómo y me regreso", ironiza López Obrador

Por cierto, el mandatario ironizó al señalar que en su visita a la sede la ONU, donde presidirá la sesión del Consejo de Seguridad, solo irá a dormir, comer y regresará al país.

"Hoy viajamos al mediodía a Nueva York, llegamos por la noche, descansamos, mañana estamos en Naciones Unidas, vamos a estar como dos o tres horas", refirió.

"Voy a enviar desde Naciones Unidas un mensaje a los migrantes grabado, porque no voy a poder establecer comunicación con ellos y luego ya comemos y nos regresamos".



¿De dónde surge la frase de "comes y te vas"?

"Ahora sí que comes y te regresas. Regresamos el martes por la noche y el miércoles estamos aquí", ironizó.

En marzo de 2002 el entonces presidente Vicente Fox, anfitrión de una cumbre presidencial sobre desarrollo y pobreza en Monterrey convocada por la ONU, en su afán de evitar que el entonces mandatario de Estados Unidos, George Bush, se encontrará con el presidente de Cuba, Fidel Castro, lo llamó para avisarle que esperaba que llegara temprano, anticipara su discurso y después "comes y te vas".