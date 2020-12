Cómo Jack Landsmanas de Corportivo Kosmos alimenta a millones de mexicanos

En tierra y en mar, Jack Landsmanas está dejando su huella al llevar alimentos nutritivos a millones. Landsmanas es el Director y CEO de Corportivo Kosmos, fundado por su familia en México en 1959. Todo comenzó con una pequeña carnicería llamada La Modelo (que significa “el modelo” en inglés) en la Ciudad de México. El abuelo de Jack, Pablo, dirigía la carnicería. De este humilde comienzo surgió el enormemente exitoso Corportivo Kosmos.

Jack Landsmanas sobre la tierra

De Pablo a Jack, la Compañía Corportivo Kosmos tuvo éxito con un crecimiento continuo sin olvidar nunca la importancia de la calidad de los alimentos ofrecidos. Corportivo Kosmos es el proveedor líder de servicios de alimentos en México. Actualmente, Corportivo Kosmos utiliza más de 800 toneladas de alimentos para preparar comidas para más de tres millones de mexicanos cada año.

Jack Landsmanas en el mar

Teniendo éxito en tierra, Corportivo Kosmos continuó expandiendo su éxito en el mar a través de su subsidiaria llamada Kol Tov. Cerca de la ciudad de Carmen, México, hay flotels en el océano. Estos son hoteles construidos sobre plataformas flotantes. El nombre de la empresa, "Kol Tov", es un saludo en hebreo. En inglés, significa "Todo lo mejor" o "Que te vaya bien".

Kol Tov tiene un flotel utilizado por los trabajadores de la plataforma petrolera de la zona. Puede albergar a 700 personas. El flotel cuenta con cabañas de estar, gimnasio, instalaciones recreativas, saunas, oficinas, cocinas amplias para proporcionar la comida a los empleados y dos grandes comedores con capacidad para 300 personas cada uno.

Kol Tov proporciona todo el servicio de alimentos manejando la entrega de suministros de alimentos, la gestión del inventario de alimentos y la preparación de alimentos para entregar comidas densas en nutrientes para los trabajadores.

Es un esfuerzo enorme, que incluye utilizar la compleja logística de recolectar alimentos de calidad de fuentes locales y transportarlos en camiones con refrigeración. Los camiones transfieren la comida a los barcos con refrigeración a bordo para preservar la frescura mientras llevan la comida al flotel. La reposición del inventario de alimentos se realiza una vez al mes para una gestión eficiente del inventario y menores costos de transporte.

El almacenamiento de alimentos consta de ocho cámaras de conservación especializadas para el control de la temperatura y la calidad del aire. Luego, la preparación de alimentos ocurre en cocinas de alimentos fríos y calientes. La preparación requiere el uso de más de 60 dispositivos de cocción de alimentos diferentes en cocinas de última generación. Kol Tov ofrece comida en los comedores, cafetería, panadería y en diez supermercados a bordo para la conveniencia de los trabajadores las 24 horas.

Esfuerzos en la sustentabiliad alimentaria de Jack Landsmanas y Corportivo Kosmo

Los esfuerzos sobre la sustentabilidad para los alimentos incluyen cómo se cultivan, transportan, almacenan, procesan, preparan, empacan, consumen y el impacto en el medio ambiente de cada uno de esos pasos incrementales. Jack Landsmanas y Corporative Kosmos investigan estos temas y trabajan con todos los pasos involucrados para mejorar los esfuerzos de producción que reducen el consumo de recursos.

Jack Landsmanas cree que hay un llamado a la acción para cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible de México. Se da cuenta de que la industria alimentaria tiene un efecto directo en la alimentación de millones de personas. Esto requiere que su empresa asuma la responsabilidad de implementar las mejores prácticas para el desarrollo sustentable.

Los esfuerzos para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible incluyen:

Elecciones éticas : Tomar decisiones éticas garantiza que todas las materias primas y productos utilizados sean seguros, saludables y su uso reduce el desperdicio de alimentos.

: Tomar decisiones éticas garantiza que todas las materias primas y productos utilizados sean seguros, saludables y su uso reduce el desperdicio de alimentos. Recursos hídricos: la gestión de los recursos hídricos es importante para proteger la pureza de los suministros de agua utilizados para lavar las materias primas y cocinar.

la gestión de los recursos hídricos es importante para proteger la pureza de los suministros de agua utilizados para lavar las materias primas y cocinar. Saneamiento: El saneamiento incluye la limpieza de las instalaciones de preparación y el manejo de cualquier descarga de aguas residuales mediante la incorporación de estrategias que reduzcan el uso de agua, como el uso de un sistema de circuito cerrado y equipos de evaporación al vacío.

El saneamiento incluye la limpieza de las instalaciones de preparación y el manejo de cualquier descarga de aguas residuales mediante la incorporación de estrategias que reduzcan el uso de agua, como el uso de un sistema de circuito cerrado y equipos de evaporación al vacío. Producción responsable: esta estrategia minimiza el desperdicio en la producción de alimentos al reducir el uso de recursos naturales.

esta estrategia minimiza el desperdicio en la producción de alimentos al reducir el uso de recursos naturales. Consumo sostenible: estas opciones positivas incluyen el uso de materiales reciclables para el embalaje, la activación de sistemas de gestión de residuos en las operaciones y la inversión en recursos energéticos alternativos y renovables.

estas opciones positivas incluyen el uso de materiales reciclables para el embalaje, la activación de sistemas de gestión de residuos en las operaciones y la inversión en recursos energéticos alternativos y renovables. Conciencia sobre el cambio climático: este esfuerzo tiene como objetivo reducir el impacto ambiental de las operaciones generales de la empresa para ayudar a reducir el impacto negativo del calentamiento global.

El futuro luce brillante para Jack Landsmanas

Además del éxito comercial de Corportivo Kosmos, Jack Landsmanas disfruta de sus esfuerzos filantrópicos. En el 2016 creó la Fundación Pablo Landsmanas, que lleva el nombre de su abuelo. La fundación tiene un lema entusiasta, "For you, for them, for Mexico". En inglés, esto significa "Para ti, para ellos, para México".

La fundación apoya los objetivos de desarrollo sustentable y trabaja para mejorar la seguridad y estabilidad ambiental. El objetivo es lograr la cero hambre en México al garantizar que las personas obtengan alimentos nutritivos creados mediante esfuerzos sustentables, agua limpia y sistemas de saneamiento con métodos de producción responsables y un consumo reducido de recursos naturales. Un objetivo tan poderoso es algo de lo que todos podemos beneficiarnos y apoyar, gracias a los maravillosos esfuerzos de Jack Landsmanas. Kol Tov! Que esten bien.

