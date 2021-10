Autos chocolate: Lo que se sabe sobre su regularización

Autos chocolate en México y Yucatán podrían regularizarse

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció en su gira por Baja California que firmará un decreto para regularizar autos que provienen del extranjero y entran a nuestro país de forma ilegal. Según dijo, los dueños de estos vehículos pagarán un monto "justo, no excesivo" que se quedará en los estados para que se canalice en el bacheo de caminos.

¿Por qué les dicen autos chocolate?

Foto: ilustrativa



De acuerdo con Solo autos, el nombre que se le da a estos autos es porque en la frontera norte del país en un principio a estos automóviles se les solía decir “autos chuecos”, pero poco a poco con la tropicalización del idioma, les empezaron a llamar con el adjetivo de “chocolate”.

Estos autos son de buena calidad y tienen buen rendimiento, además resulta más barato adquirir uno de estos que aquellos que proceden de una agencia.

Cómo se regularizarían los autos chocolate en México

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal detalló que este programa comenzará en un inicio en los siete estados fronterizos con Estados Unidos y más adelante se analizarán mecanismos para el resto de las entidades.

En Palacio Nacional, el Mandatario federal afirmó que se acordó realizar esta regularización porque en ocasiones, en estos vehículos se comenten ilícitos y no hay registros.

"Les adelanto, el fin de semana voy a firmar un acuerdo para regularizar los carros que ya están en México, carros irregulares, se van a regularizar porque se usan a veces para cometer ilícitos y no hay un registro. Entonces los vamos a regular a todos, se va a dar un permiso, se les va reconocer la posesión del vehículo", explicó.

Propietarios de autos chocolate tendrían que realizar un pago

Foto: ilustrativa

"Van pagar una cantidad no excesiva, justa, porque también hay mucha gente que utiliza sus carros, porque no tienen para comprar una carro de agencia y con esos carros llevan sus hijos a las escuela y llevan cabo sus actividades. Entonces vamos a hacer un registro, una inscripción de esos carros, van a pagar un derecho, una contribución, va a ser una aportación y ese recursos se le va dejar a los estados, para que lo utilicen precisamente en mejorar las calles. Ahora sí que va estar etiquetado para que no haya baches, todo lo que se obtenga. Vamos comenzar con los siete estados fronterizos y vamos a ver otros mecanismos para le resto de los estados", informó.

Te puede interesar: Piden no legalizar autos “chocolate”