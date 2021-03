¿Cómo se hace un proceso de auditoría en una empresa?

En el proceso administrativo, una de las principales actividades de evaluación es la auditoría empresarial. A través de esta se puede medir el rendimiento de un negocio y plantear perspectivas futuras. Vale mencionar que esta evaluación o auditoria se realiza desde el punto de vista de la situación económica de la empresa, pero también hay que considerar sectores específicos de la actividad. Con Web y Empresas aprenderás como se hace una auditoria de forma correcta.

Lo que implica una auditoría interna

Se trata de un análisis de procesos que se llevan a cabo en una empresa. Lo que se busca es recoger operaciones corrientes para poder presentarlas a la directiva, y en consecuencia, se tomen decisiones estratégicas para el mejoramiento de la empresa.

¿Quién realiza la auditoria? Por lo general un equipo multidisciplinario que garantice el buen desempeño de cada uno. Presente en este grupo deben estar profesionales con competencias elevadas para esta tarea, por ejemplo, un contador o un administrador de empresas.

¿Por qué se hace una auditoría?

Según Economia360, las auditorías arrojan la imagen fiel de los procesos de la empresa orientados a una dirección y meta especifica. De acuerdo al tipo de actividad que se realiza dentro de la auditoría podremos cumplir o satisfacer objetivos de tu negocio. Por ejemplo:

El análisis busca el objetivo de procesos y operaciones de la empresa.

Un examen comparativo ofrece alternativas externas que permiten definir estrategias de optimización.

Mientras tanto, un estudio de la estructura de tu empresa determina la eficiencia de la cadena de mando, así como es posible repartir mejor las responsabilidades.

La determinación de los costes, lo que incluye el retorno de la inversión permite tener una mejor organización pues también se deben presentar las alternativas de reducción de gastos pero sin perjudicar a la empresa.

Todo esto nos demuestra que el proceso de evaluación de una empresa se debe realizar con una “lupa” para conocer todos los aspectos de la organización, tanto los nocivos como los que son mejorables.

Ahora bien, es sumamente importante que la auditoría se realice por profesionales ajenos a la empresa. Esto garantizará objetividad durante el proceso, y más importante aún, cuando se arrojen los resultados de la auditoría empresarial.

Utilidad de una auditoria

No importa qué tipo de auditoria sea, el beneficio principal es que se tiene una gran perspectiva, pero sobre todo objetiva, de la composición de la empresa. Por cuanto, el dictamen del auditor será realista, permitirá mejorar los procesos y así, optimizar la operación de todas las actividades. Una auditoria de tu empresa te permitirá:

Controlar los procesos con mayor efectividad.

Tener sistemas de evaluación de rendimientos que nos ayuden a mejorar cada vez más.

Incremento de la productividad mientras que los costes se reducen.

Aumento de ventas y mejoramiento de tu imagen corporativa.

Sistemas efectivos en recursos humanos, formación de conciliación, e incluso prevención de riesgos laborales.

Sin duda, hacer una auditoria es una gran ventaja para nuestra empresa. No debemos verla como un examen de si estamos haciendo algo mal, que recibiremos sanciones de parte de órganos gubernamentales. Una auditoría te ayudará a mejorar todo aspecto de tu empresa que será más que evidente en tus ganancias futuras.

Gestión y control de costes en una auditoria

Gracias a una auditoria operacional, podrás analizar los procesos y buscar alternativas. El auditor te proporcionará información que solo él puede conseguir para ti. Gracias a esta podrás mejorar cuestiones como:

Procesos de gestión.

Organización de responsabilidades.

Costes de producción.

Cadena de mando.

Retorno de inversión y ganancias.

No hay forma que una auditoría sea mala para un negocio. Lo malo es que no la hagamos o que no busquemos información sobre esto. Para hacerlo de forma correcta, te invitamos a buscar un profesional capaz para hacer una auditoría interna, bien sea operacional o financiera. En poco tiempo serán evidentes los buenos resultados que este proceso nos ofrece.

Estas son elementos claves para corregir irregularidades, y en el mismo proceso reducir los costes. Puedes mejorar todos los aspectos y procesos de tu empresa si te apoyas en estrategias de administración y contabilidad. Claro, entendemos que si no eres un profesional en el área puede ser complicado, pero tampoco es un imposible.

(I.S)