¿Cómo se protegía López Obrador del Covid-19?

Según AMLO sus amuletos, no mentir y no robar ayudaban contra Covid

MÉXICO.- Esta tarde el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó en sus redes sociales que dio positivo a Covid-19.

El mandatario mexicano dio a conocer que se encuentra bien y con síntomas estables por el momento.

La noticia se regó como pólvora por las redes sociales, donde de inmediato varios usuarios recordaron las formas que tenía presidente para protegerse contra el Covid-19.

Pese al pedido de la OMS y las autoridades de salud mexicanas para el uso del cubrebocas, el Ejecutivo Federal aseguró que mientras ''mantuviera sana distancia'' no tenía que usarlo.

Sin embargo el presidente sí usaba el cubrebocas cuando tomaba vuelos comerciales por sus giras al interior del país.

Amuletos protectores

El pasado 18 de marzo en 'la mañanera' López Obrador presumió que su “escudo protector” es la honestidad y el no permitir la corrupción; pero también sus amuletos como la oración “Detente enemigo, que el corazón de Jesús está conmigo”, un billete de dos dólares y un trébol de cuatro hojas.

“El escudo protector es como el ‘Detente’… El escudo protector es la honestidad, eso lo que protege, el no permitir la corrupción''.

''No mentir y no robar''

El 4 de junio desde Chiapas el presidente informó que otras acciones para no contraer el Covid-19 son no mentir y no robar.

“Mantener la sana distancia, el aseo. El lavado de las manos. Comer saludable. Y estar bien con nuestra conciencia. No mentir, no robar, no traicionar. Eso ayuda mucho para que no dé el coronavirus''.

''La fuerza del Presidente es moral '': López-Gatell

El 16 de marzo luego que López Obrador estuviera de gira en varios eventos donde se abrazó y besó con mucha gente, el Subsecretario de Promoción de la Salud informó que no tenía mucho sentido que se hiciera la prueba de Covid.