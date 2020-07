¿Cómo tramitar la CURP online en México?

La Clave Única de Registro de Población es un código alfanumérico otorgado a todo ciudadano natural o residente de México como identificación oficial.

En un principio, su uso principal era la solución de otros registros como la Seguridad Social INE y RFN. Hoy, es indispensable para declarar impuestos, llevar registro de empresas, escuelas, afiliación a la salud, incluso solicitud de pasaporte. En vista de su importancia, aquí te enseñamos cómo descargarlo e imprimirlo.

Descargar e imprimirla

Todo ciudadano que porte el CURP tiene derecho a consultarlo e imprimirlo cuantas veces quiera. Lo bueno es que incluso ciudadanos extranjeros que residan en el país cuentan con este beneficio. El objetivo es facilidad el proceso y evitar filas en las entidades del gobierno.

Para la impresión de curp es necesario realizar el registro en el módulo de atención del Registro Nacional de Población. Las oficinas de esta entidad se encuentran dispersas por todo el país, ofreciendo mayor acceso a la población. Ahora bien, si ya estás registrado, solo tienes que seguir el siguiente proceso para obtener el curp gratis:

Ingresar al sitio web del RENAPO para consultar tu CURP.

Ingresar el código de verificación que aparece en pantalla.

Digitar el CURP.

Hacer clic en Buscar.

Ahora bien, si no tienes los datos de la CURP, puedes optar por la segunda opción, que sigue a continuación;

Digitar el código de verificación.

Escribir los datos personales (Primer apellido, segundo apellido, nombres, sexo, fecha de nacimiento, entidad federativa de nacimiento. Vale mencionar que la entidad es donde naciste no donde te registraron).

A continuación aparecen todos los datos. Hay que verificar la CURP actualizada (la que aparece en la parte de arriba). Ahora tendrás que hacer clic en “Imprimir Formato”, y aparecerá un cuadro de dialogo que te permitirá descargarlo en PDF. Esto permitirá que puedas imprimir de inmediato, o bien guardarla en una memoria USB o correo para imprimirlo luego.

Vale mencionar que tanto la consulta como impresión de la CURP es totalmente gratuita. Por lo tanto, no te dejes engañar de páginas que dicen prestar el servicio y cobrar por este proceso. El proceso es muy sencillo y puedes hacerlo tú mismo desde casa o un cyber donde tengan servicio de impresión.

¿Hay que imprimir la CURP a color?

No necesariamente. Si bien puedes optar por imprimirlo a color pero también puedes hacerlo en blanco y negro pues esto no le resta validez al documento. Recuerda que la CURP sirve para recibir beneficios como becas en instituciones educativas. Así que lo más importante es que la tengas actualizada, no el color que tenga al imprimirla.

De hecho, lo mejor es imprimirla en escala de grises pues no todos tienen el mismo modelo de impresora. Lo que se quiere es que todos los CURP cuenten con un formato parecido. No importa si la imprimiste en una impresora a láser o a inyección a tinta, lo mejor es que sea en escala de grises.

Por otro lado, aunque puedes doblarla, tienes que asegurarte de que no se deteriore pues es muy importante tener una buena presentación de tus documentos para cualquier trámite que desees realizar.

Nuevo formato en México

En este 2020, imprimir la CURP será un poco diferente. Aunque el proceso es igual, el formato de impresión es un tanto diferente. Los datos que se visualizan en el CURP son: la clave, los nombres y apellidos, el lugar de nacimiento, en caso de ser extranjero las iniciales NE.

Además, aparecen en el CURP la fecha de inscripción, el folio donde se registró y el documento probatorio. El cambio radica en que ahora aparece un código QR que permite sintetizar todos estos datos. Aunado a eso, cuentas con un código de barra que te ayudarán a ubicar las autoridades de México de forma fácil y rápida.

Por otra parte, puedes imprimir la CURP al 200%, aunque ya el Registro Nacional de Población informó que no es necesario realizar ampliación de la clave alfanumérica para realizar los trámites. Este formato quedó atrás con el CURP anterior que si lo requería ya que las letras eran muy pequeñas y era muy difícil leer cada uno de los datos. Como ves, ahora todo el proceso es más fácil y está diseñado para ofrecer un mejor servicio a los ciudadanos. (I.S.)