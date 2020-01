¿Cómo vas a rifar algo que no es tuyo?, Xóchitl Gálvez sobre rifa del avión

MÉXICO. La rifa del avión presidencial no se puede hacer, pues el gobierno de México no tiene la factura, expresó la senadora del PAN, Xóchitl Gálvez, quien le solicitó seriedad al presidente.

"Yo no sé si lo puedas rifar porque no es de ellos, no es tuyo el avión, ¿cómo vas a rifar algo que no es tuyo? Es como que voy y saco una tele y la pongo a rifa. ¡No tenemos ni la factura del avión! Para mí, de entrada, la rifa me parece inviable porque no tenemos la factura del avión", expresó.