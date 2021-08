Desde hace unas semanas fuertes lluvias cayeron en el estado de Nayarit, lo que ocasionó que en las avenidas y calles aparezcan varios baches que no han sido reparados por las autoridades.

Medios locales reportan que las vialidades de los municipios de Ixtlán del Río y Ahuacatlán están entre los más afectados.

Creatividad nivel: Los vecinos de Ixtlán del Río y de Ahuacatlán han reparado varios baches en Nayarit de una forma única ¡rellenándolos de cocos! https://t.co/B6O6xct978 — EjeCentral (@EjeCentral) August 21, 2021

Rellenan baches de calles con cocos

Por ello los vecinos de Ixtlán del Río buscaron una solución y de forma ingeniosa llenaron los hoyos en las calles con cocos.

La página de Facebook Reporteros en Acción Nayarit compartió varias fotografías de cómo luce calle Allende, en la que se puede ver como hasta 11 cocos fueron colocados dentro de un bache para que los autos circulen por la vialidad.

"Ni la NASA tiene esa tecnología"

La acción fue celebrada por varios usuarios de las redes sociales quienes comentaron: "Ni la NASA con su tecnología. La verdad que hasta buena idea es, llenemos Nayarit de cocos".

Otros se quejaron de la falta de atención del Ayuntamiento de la comunidad: "no sé si reír o llorar, porque las autoridades no hacen su trabajo como es debido", "muy bien, son resistentes, a ver si las autoridades hacen algo y les da pena", "excelente idea, sin contaminación, ya que el ayuntamiento no mete las manos", "imagínense, haber nacido en Europa y, perderse del verdadero arte".

