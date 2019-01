Con huachicoleo se han blanqueado 10 mmdp: Santiago Nieto

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).- Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda (UIF), estimó que por robo de combustible se han “blanqueado” 10 mil millones de pesos en el sistema financiero.

“Una gran parte de las estaciones de gasolina reciben, hacen transferencias o depósitos en efectivo que son diferentes de los recursos que con los que operaran, es decir… sus ventas superan sus compras ante Pemex, eso quiere decir, que esas diferencias no puede ser otra cosa más que el suministro de ‘huachicol'”, dijo.

En Palacio Nacional, durante la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, Nieto Castillo dijo que como resultado de sus investigaciones han denunciado ante la PGR cinco casos específicos para que se judicialicen.

“En estos casos, estamos en presencia de empresarios, de servidores públicos como un ex funcionario de Pemex, un ex diputado local y ex presidente municipal relacionados con la propiedad de concesiones para la venta de gasolina y la comercialización de ‘huachicol'”.

Servidores compraban casas cada año

Explicó que el modus operandi no solo implicó la comercialización de combustible robado a Pemex, sino el blanqueo de esos capitales en el sistema financiero a través de diversas operaciones como transferencias internacionales por motos por más de dos millones de dólares, adquisición de vehículos de lujo en efectivo.

“Hemos encontrado como servidores públicos compran de manera anual inmuebles a nombre propio, de sus familiares o personas cercanos, y como se compran boletos de avión, joyas y obras de arte para blanquear los capitales por el robo de hidrocarburos”.

En este caso, dijo que hay 15 personas a quienes se las han bloqueado sus cuentas bancarias a partir de que inició el procedimiento el pasado 20 de diciembre. El encardo de despacho del Ministerio Público Federal, Alejandro Gertz aseguró que han solicitado a un juez federal abrir proceso penal en contra de tres altos funcionarios de Pemex a cargo del manejo ductos.

Aseguró que como parte de las acciones que se realizan contra el robo de combustible se han abierto mil 700 carpetas de investigación, se han asegurado 4.5 millones de barriles de combustibles que se ha incorporado al patrimonio del país.

La titular del SAT, Margarita Ríos Farjat expresó que a solicitud de la UIF, han compartido los datos fiscales de 32 contribuyentes que presentaron actividades inusuales por el robo de hidrocarburos y además ha solicitado a la Unidad estudiar otros 200 casos.