MÉXICO.- La Ley de Amnistía busca la reinserción de personas detenidas por delitos menores, sobre todo de los más humildes, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Sin embargo, apuntó, para que se aplique debe pasar antes por la autorización de las víctimas, además de valorar el tipo de delitos y el compromiso de los infractores de no volver a cometer ilícitos.

La propuesta de ley se envió al Congreso el pasado domingo 15.

Norma de perdón

En su conferencia mañanera, el mandatario expuso que la iniciativa tiene que ver con la gente humilde que no tuvo acceso a un abogado.

También señaló que el propósito es dejar en libertad a indígenas que están en la cárcel de manera injusta.

En especial se apoyará a mujeres y ancianos que no tuvieron una defensa adecuada, no se les asistió y que no se les acusó de delitos graves, de sangre, de violencia, dijo.

López Obrador indicó que se atienden de manera particular los casos de los considerados presos políticos, como el de algunos maestros a quienes enviaron a la cárcel acusados injustamente de lavado de dinero.

“Se demostró que fueron delitos fabricados, ahí se sigue otro proceso, más complicado, pero se lleva a cabo”.

“Lo de la iniciativa de Ley de Amnistía es para que salgan más con menos delitos y gente más humilde de las cárceles”, subrayó.

“No hay corrupción”

El Presidente reiteró que no hay impunidad ni hay corrupción tolerada arriba, en la parte más alta del gobierno, “de arriba para abajo se limpian las escaleras, ya lo puedo decir: no hay corrupción”.

López Obrador envió, el pasado día 15, a la Cámara de Diputados la propuesta de Ley de Amnistía que ofreció durante su campaña.

Con ella busca dejar en libertad a personas presas por delitos específicos luego de analizar diversos factores de cada caso.

El coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado Carrillo, informó que su fracción parlamentaria recibió la iniciativa.

Esto es en el marco del 209 aniversario del Grito de Independencia, cuando Miguel Hidalgo y Costilla “liberó a presos políticos del régimen virreinal y a gente del pueblo”, dijo.