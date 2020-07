Con primaria o menos, el perfil de los muertos por Covid en México

MÉXICO.- A través del estudio "Mortalidad por Covid-19 en México. Notas preliminares para un perfil sociodemográfico", investigadores construyeron un perfil inicial de los fallecidos por el nuevo coronavirus en el país, asociando los decesos con las condiciones demográficas y socioeconómicas.

¿Cómo se realizó el estudio?

Se consideraron todos los certificados en los que se asentó como causa principal o causa antecedente la palabra cov o covid al 27 de mayo de 2020.

Los certificados de defunción contienen información sociodemográfica importante de la cual se hace una revisión preliminar en estas notas.

Mayoría de los muertos son hombres

El 70 por ciento de los muertos por covid-19 son hombres. Por este padecimiento murieron 2.1 hombres por cada mujer que falleció. Sin embargo, eso no ocurre en todas las edades: entre 1 y 19 años mueren más mujeres que hombres. El 71 por ciento de los hombres fallecidos tenía entre 40 y 69 años de edad. Entre varones el 9 por ciento tenía menos de 40 y el 20 por ciento tenía setenta o más años. Entre mujeres, se encuentra un patrón similar: el 65 por ciento de los decesos se produce entre los 40 y 69 años, el 27 por ciento en los setenta y más, y el 9 por ciento antes de los 40.

¿Cómo se distribuyen las muertes por entidad?

El 55.7 por ciento de las defunciones se concentran en el Distrito Federal y el Estado de México, y el 89 por ciento en 11 entidades federativas, hasta el momento del estudio.

¿Qué escolaridad tienen las víctimas de Covid-19?

El 71 por ciento de los muertos por covid-19, tienen una escolaridad de primaria o inferior (primaria incompleta, preescolar o sin escolaridad). Si bien la Encuesta Intercensal (inegi, 2015) reporta un porcentaje similar para la población con escolaridad máxima de primaria, la estructura por edad de las personas muertas por covid-19, es muy diferente a la de la población nacional. Es por ello que puede asumirse una selectividad del padecimiento por nivel de escolaridad, dice el estudio.

¿Cuáles son las ocupaciones de las víctimas por Covid-19?

Casi el 84 por ciento de los muertos por Covid-19, se concentran en ocho categorías de empleo. Destacan los no remunerados: amas de casa, jubilados y pensionados, empleados de sector público, conductores de vehículos, profesionales –no ocupados–. Llama la atención en especial la vulnerabilidad entre los que no desempeñan un empleo (no remunerados, jubilados y pensionados, y no ocupados, propiamente dicho), que en conjunto suman 46 por ciento de las defunciones. También, cabe destacar el porcentaje de empleados del sector público que han fallecido (11.7 por ciento que significan 776 defunciones) en un contexto de paralización de actividades. Algunos de ellos corresponden a las defunciones entre empleados del sector salud (149 defunciones al 20 de mayo, según los informes de la Secretaría de Salud), señalan.

¿Qué quiere decir el estudio?

Aun cuando los resultados presentados preliminares, apuntan ya una tendencia, en términos del perfil demográfico y social de los mexicanos que sufren y habrán de sufrir la consecuencia extrema de este padecimiento.

El estudio completo se puede consultar en el siguiente enlace. https://web.crim.unam.mx/sites/default/files/2020-06/crim_036_hector-hernandez_mortalidad-por-covid-19_0.pdf