Con #SonMisFotos, piden justicia para mujer que denunció a su expareja

MÉXICO.- A través de miles de tuits, mujeres se movilizaron para visibilizar los presuntos abusos de un hombre, identificado como Gilberto Israel “N”, quien ha sido acusado por su expareja de exponer sus fotos íntimas en redes sociales en un caso de pornovenganza.

Gilberto habría publicado y difundido material íntimo de su exesposa. El hilo de solidaridad inició luego de que una usuaria, identificada como Lizeth, posteó un vídeo en su perfil de Facebook relatando cómo fue víctima de violencia por parte de Gilberto.

#SonMisFotos oye @SCJN @GobiernoMX creen que puedan ayudarnos Gilberto Israel bailongo goichea (https://t.co/XkKAc4tLXQ) subio fotos de la intimidad de una persona sin su consentimiento ella ya tiene demandas contra el por maltrato físico y amenazando de muerte.#SonMisFotos pic.twitter.com/CeOEcThWVl — M💚 (@Mar_8_fearless) August 30, 2020

“El día de ayer subió unas fotos donde trabajaba y otra que yo le había mandado cuando estábamos casados. Le mandó a mi mamá, le mandó a mi papá. Él puso que según me va a matar… siempre han sido amenazas constantes de él”, dijo la mujer en su denuncia en un vídeo.

La mujer aseguró que grabó el vídeo porque los padres de Gilberto Israel lo encubren.

“Yo creo muchos de ustedes han de haber visto las fotos, entonces me siento mal de la manera de que no sé ni cómo decirles la forma en la que yo me siento. No porque me ofenda ni nada, porque siempre lo hizo, por eso está demandado. Sino que también, mucha gente se pone a comentar. Los invito a que lo conozcan”, relata Lizeth, quien acompaña sus acusaciones con las denuncias que ha interpuesto contra Gilberto Israel “N”.

Gilberto Israel Bailon Goicochea no las vi, no las veré jamás por ser el acto de un cobarde sin valor, una escoria de la vida así que no necesitan cubrirse pero si condenamos y despreciamos a este poco hombre 👇 pic.twitter.com/oxa8AODDlz — Dr. Chairo (@HomoFatum) August 30, 2020

La denuncia se volvió viral y miles de mujeres exigen justicia a través del hashtag #SonMisFotos, pidiendo que se haga efectiva la Ley Olimpia.

Las fotos que publico GILBERTO ISRAEL BAILON GOICOCHEA, son mías y de todas. No se les olvide que si tocan a una, respondemos todas. #SonMisFotos pic.twitter.com/TTNWwhh9D0 — Karen Márquez (@karenmarquezbr) August 30, 2020

Perdón, me alteré. — PIPOPE (@PIP0PE) August 30, 2020