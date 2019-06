Conade abandona a selección femenil de Hockey en Japón

MÉXICO.- La Selección Mexicana femenil de hockey sobre césped es víctima de la Conade. La delegación de 22 personas entre jugadores y cuerpo técnico, está sentenciada por parte del hotel Intelligent Annex en Hiroshima que exige el pago de 350 mil pesos o los correrá del inmueble.

El combinado tricolor viajó a Japón para participar en un certamen como preparación a los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Sin embargo, desde antes de viajar, jugadoras y entrenadores utilizaron las redes sociales para obtener recursos que las ayudaran con sus gastos.

“La información que tenemos es que se va a emitir una carta compromiso de depósito para el día 21 de junio, el problema en esta situación es el cambio de horario, porque para la gente de acá ya sería 22 y día inhábil. Nosotros, el día 24, ya no estaríamos y lo que ellos temen es que no se cumpla con ese depósito y ya no estemos aquí, la realidad es que no tenemos alguna garantía de depósito más que ésa, la de palabra que Conade haría el depósito el día 21″, declaró la manager Arely Castellanos a un medio de Veracruz.