Conato de bronca en el PRI

Grupo de Ivonne Ortega protesta en una asamblea

CIUDAD DE MÉXICO (Notimex y El Universal).— Al grito de ¡fuera el viejo PRI!, un grupo de militantes que simpatizan con las aspiraciones de Ivonne Ortega, intentaron ingresar por la fuerza a la sesión del Consejo Político Nacional.

Un presunto consejero, apodado “el Niño terremoto”, fue quien inició un conato de violencia al empujar a simpatizantes de Ivonne Ortega Pacheco e ingresar por la fuerza sobre las vallas colocadas para entrar al Auditorio Plutarco Elías Calles, de la sede nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Los simpatizantes de la exgobernadora de Yucatán exhibían pancartas con leyendas como “¡No a la imposición!”, “¡Se trata de refundar no de refundir”, “Sin base no hay partido”.

La sesión fue para definir su proceso interno de renovación de la directiva nacional. Estuvieron presentes los aspirantes a competir por la presidencia, entre ellos Alejandro Moreno Cárdenas y José Narro, además de Ivonne Oretga.

Al arrancar la sesión del Consejo Político Nacional del PRI, la presidenta de este instituto, Claudia Ruiz Massieu, dijo que no es su intención cambiar el método de selección de directiva, pero que era necesario debatir la respuesta que el Instituto Nacional Electoral (INE) dio al partido sobre la realización del proceso interno.

En su intervención, Ivonne Ortega expresó: “Que bueno que aclara que no está a discusión el método, porque he recorrido el país y vengo a darle voz a miles de simpatizantes y militantes que me han dado la oportunidad de poderlos escuchar a lo largo y ancho del país”.

Al concluir, la exgobernadora enfatizó: “Yo no pondría en tela de juicio si firmamos o no el convenio con el INE. Lo más importante es que nuestros militantes tengan voz y se puedan manifestar en la elección”.