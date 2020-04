Concamin: Al día se pierden 20 mil empleos por la emergencia sanitaria

CIUDAD DE MÉXICO.- Representantes de la Concamin advirtieron que debido a las medidas de contingencia aplicadas por la pandemia del coronavirus Covid-19 a diario se pierden 20 mil empleos, de los cuales cerca de la mitad son de la industria.



Esto significaría que abril cerrará con 600 mil trabajadores menos en el sector formal, explicó José Luis de la Cruz, economista en jefe de la Confederación de Cámaras Industriales.



El especialista explicó que con la prohibición de que opere la industria, a menos que sea actividad esencial, el 70% de la manufactura se mantiene en paro.



"Si estas medidas siguen hasta el 15 de mayo la caída del PIB industrial será de -7.6% en todo 2020, lo que implicará una pérdida de 50 mil millones de pesos", subrayó.



En videoconferencia, Alejandro Malagón, vicepresidente de la Concamin, indicó que del 13 de marzo a principios de abril la pérdida de empleos fue de 13 mil diarios, pero "la tendencia de hoy son 20 mil los que se están perdiendo y la mitad serían de la industria".



"El problema es que no solamente se pierden empleos, las prestaciones, fondos de ahorros, ayuda para el hogar, vivienda, y se pone en riesgo la pensión, por eso es una prioridad blindar el empleo".



Durante la presentación del Segundo Informe Semanal del Covid-Industrial de la Concamin, explicó que realizaron una encuesta entre los afiliados y encontraron que el 50% mantiene a su planilla, el 49% hizo y 1% sigue contratando.



Se busca "exprimir" a la industria

Raúl Picard, vicepresidente de Concamin, afirmó que mantienen la estimación de que "no pasará del millón de empleos y de 200 mil empresas cerradas".



Lamentó que se busque "exprimir" a la industria, pues a pesar de que no están operando muchas plantas porque no son esenciales deben pagar los costos fijos que les marca Cenegas y se les quiere obligar a las micro, pequeñas y medianas a dar salarios a pesar de que no tengan ingresos.



"Ningún patrón está obligado a lo imposible", subrayó.



Consideró que el planteamiento del gobierno "no camina".



José Cohen, vicepresidente y vocero del Informe Covid-Industrial, afirmó que los sectores calzado, textil y confección registran caídas de entre 80% y 100% de la producción y en su cobranza.

