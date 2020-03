CIUDAD DE MÉXICO.- La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) llamó a todas sus cámaras confederadas y sus empresas afiliadas a sumarse a las acciones de prevención, seguir los protocolos de las autoridades de salud para atender la contingencia y evitar la propagación del Coronavirus.



El presidente de la Concanaco Servytur, José Manuel López Campos, señaló que ante una amenaza de contagio viral, todos los sectores tienen que participar en las campañas de prevención implementadas por las autoridades y organizaciones de la sociedad civil.



En el caso de Concanaco Servytur, aseguró, solicitamos a las 256 cámaras y a las 650 delegaciones en todo el país estar atentos a las recomendaciones, aplicar las estrategias planteadas para sus empresas y lugares de mayor confluencia en sus negocios, para evitar contagios y que esa enfermedad se propague en nuestro país.



El líder empresarial destacó que México tiene experiencia en la aplicación de acciones de prevención en enfermedades virales, y cuenta con la infraestructura hospitalaria y servicios médicos privados que ayudarán ante las contingencia que ocasionaría la afectación del covid-19 en la población.



Indicó que la primera acción que se requiere es la prevención, y en ella tenemos que participar todos y evitar contagios a gran escala o una pandemia como en otros países, y eso solo se logrará con la suma de esfuerzos de todos los mexicanos.



A diferencia de otros países, donde se dieron contagios masivos, en México solo se han reportado hasta el momento cuatro casos, que no representan una situación de emergencia, debido a que en gran medida se están aplicando las estrategias de prevención y control por parte del sector salud.



Sobre las afectaciones económicas que se tendrían en el país por el coronavirus, puntualizó que no se pueden exponer cifras hasta el momento, porque no se cuenta con un reportes de cancelaciones en hoteles o eventos en sitios turísticos.



Respecto a la posibilidad de que se suspenda el Tianguis Turístico Internacional de México a realizarse del 22 al 25 de marzo próximo en la ciudad de Mérida, señaló que no hay que adelantarse a los hechos, pues las condiciones del país, y en especial las de Yucatán, no son de alarma de epidemia de contagio de coronavirus, lo que mantiene firme la realización de este evento, de acuerdo al comunicado emitido por la Secretaría de Turismo el día de ayer.

