Conductor de Uber intentó secuestrar a joven; así sobrevivió

CIUDAD DE MÉXICO.- Katsuko Nakamura, de 20 años, se tiró de un auto en movimiento para salvar su vida, pues el conductor del Uber que tomó luego de salir de su trabajo en la alcaldía Coyoacán, para llegar a su casa, intentó secuestrarla.

La estudiante de gastronomía publicó en su cuenta de Facebook la narración de una noche de terror, alrededor de las 22 horas del pasado martes 26, la joven decidió tomar el servicio de la aplicación para evitar caminar hacia el Metro.

El auto lo solicitó su novio para poder seguir el viaje desde su teléfono. Al subir al vehículo, la joven verificó las placas y la fotografía del conductor y se sentó en el asiento trasero, además se aseguró que la puerta no estuviera bloqueada. Nada de eso fue suficiente.

El conductor, identificado como Octavo Antonio empezó a hacer preguntas incómodas a la joven.

Esa última pregunta alertó a Katsuko, quien supo en ese momento que ya no estaba segura. El hombre se cambió sus guantes de piel por unos de látex. Luego aceleró y avanzó por la avenida Río Churubusco. De inmediato ella llamó a su novio, quien escuchó del otro lado del teléfono como gritaba y suplicaba al chófer que se detuviera. Nada funcionó.

“Yo estaba pensando aventarme del auto, aunque me atropellaran, y si no podía escapar planeaba quitar el respaldo del auto para usarlo como arma. A pesar del miedo no me paralicé.”, siguió denunciando la joven.

Como si fuera un milagro, otro auto se atravesó en el camino del Uber y éste tuvo que frenar. Ahí estaba la oportunidad que Katsuko tanto esperaba. Sin pensarlo saltó al asfalto y corrió sin mirar atrás buscando un lugar seguro.

La estudiante dirigió su mensaje a las mujeres que han experimentado alguna situación como ella.

“Cuando me di cuenta que quizás era demasiado tarde pensé en mi hermana y mi mamá. Me dije ESTO NO ME PUEDE PASAR A MI, no moriré de esta manera. Estoy viviendo el mejor momento de mi vida y nadie me lo va a quitar”.