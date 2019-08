Conexión con Caja Libertad

Kuri usa edificio de empresa que rentó a financiera

QUERÉTARO.— En un año y nueve meses, el coordinador de los senadores del PAN, Mauricio Kuri González, incrementó el capital de sus acciones de 1 millón 800 mil a 16 millones 980 mil pesos en la empresa que le renta oficinas al gobierno de Querétaro, un inmueble donde también se aloja Caja Libertad.

Inmobiliaria ONE Bienes Raíces del Bajío, fue fundada en noviembre de 2011 por los hermanos Yamil y Mauricio Kuri González, así como por Rogelio Vega Vázquez Mellado, actual jefe de la Oficina de la Gubernatura, con un capital de 3 millones de pesos.

El socio mayoritario fue Yamil, con 50 por ciento de las acciones, con valor de un millón y medio de pesos, mientras que su hermano Mauricio y Rogelio tenían el 25% de acciones, con valor de 750 mil pesos, cada uno.

El capital de la empresa se mantuvo hasta el 2015, año en que Mauricio Kuri González adquirió el 60% de las acciones de Inmobiliaria ONE, mientras que su esposa, Carmen María Herrera Soto, se convirtió en su única socia, con el restante 40%.

Lo anterior consta en el documento con número 55505 de Inmobiliaria ONE Bienes Raíces del Bajío, el cual pudo ser revisado en el Sistema Integral de Gestión Registral del Comercio (Siger), donde el capital de la empresa se mantenía en 3 millones de pesos.

Durante los siguientes 21 meses, es decir de febrero de 2015 a noviembre de 2016, Mauricio Kuri González y su esposa Carmen María Herrera Soto, elevaron el capital de la empresa de 3 millones de pesos a 18 millones 180 mil pesos, lo que significa 722 mil 857 pesos más cada mes.

El aumento en el capital se advierte en el documento 62308, con fecha de noviembre de 2016, pese a que el coordinador de los senadores aseguró públicamente que había vendido sus empresas en el año 2015, cuando decidió incursionar en la política.

“Yo vendí mis empresas en el 2015, precisamente cuando entré al servicio público, y quemé naves en la parte empresarial para meterme de lleno a… como presidente municipal (de Corregidora), ahora como senador”, aseguró.

A la par del aumento del capital de Inmobiliaria ONE, Mauricio Kuri incursionó en la política y uno de los inmuebles de su empresa fue utilizado por el entonces candidato a gobernador Francisco Domínguez Servién como su casa de campaña, el mismo edificio que en la actualidad comparten oficinas de gobierno y Caja Libertad.

Tras la difusión del edificio que compartía su gobierno con Caja Libertad, reporteros que suelen cubrir las actividades del mandatario le preguntaron sobre el inmueble.

— ¿Ese edificio de quién es propiedad, se habla que es de Mauricio Kuri, no es del senador?, le preguntó una reportera.

— “Mira, yo no lo sé, no he platicado con él, yo no voy a ir al Registro Público de la Propiedad y si fuera de él y le rentan, está en su derecho como ciudadano”, contestó el mandatario, quien anunció que las oficinas serían reubicadas este mes de agosto.

El mayor beneficiario del crecimiento de la empresa fue Mauricio Kuri González, quien incrementó el valor de sus acciones de 1 millón 800 mil pesos en febrero de 2015 a 16 millones 980 mil pesos a noviembre de 2016, como consta en los documentos referidos.

“Y no sé si ustedes sepan, pero hacer que un negocio crezca, cuesta sangre, sudor y lágrimas”, fustigó el coordinador de los senadores del PAN, durante un discurso, desde tribuna, en el que cuestionó el “clientelismo” del gobierno federal y demandó que hubiera más empresarios.

Oficinas

Por otro lado, la empresa Inmobiliaria ONE Bienes Raíces del Bajío, propietaria del inmueble donde el gobierno estatal y Caja Libertad comparten oficinas, ahora también aloja, en otro inmueble, la Casa de Enlace del coordinador de los senadores del PAN, Mauricio Kuri González.

El inmueble, en donde actualmente se aloja su casa de enlace, fue adquirido por la Inmobiliaria ONE Bienes Raíces del Bajío, hace 4 años.

Según documentos inscritos bajo el folio inmobiliario número 00163314/0011 en el Registro Público de la Propiedad de Querétaro, la operación de compraventa de dicho inmueble fue celebrada, por la parte de la compradora, por Mauricio Kuri González y su socio, Rogelio Vega Vázquez Mellado —actual jefe de la Oficina de la Gubernatura de Francisco Domínguez—, como apoderados legales de la inmobiliaria.

Mientras que, por la parte vendedora, Carmen María Herrera Soto, esposa de Kuri, representó a su vez a Corporación El Asturiano, otra de las empresas en las que el hoy senador del PAN ha reconocido, en documentos como su declaración “3de3”, que tuvo participación.

“El precio de la presente operación lo es por la cantidad de $2.768,755.00 (dos millones setecientos sesenta y ocho mil setecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), suma que manifiesta la parte vendedora haber recibido de la parte compradora mediante cheque número 50, de la cuenta 73858260201, de la Institución Bancaria denominada Banco del Bajío, de esta misma fecha”, se lee en la escritura número 55363 del 17 de diciembre de 2014 de la notaría pública titular número 31, Estela de la Luz Gallegos Barredo.

Si bien, la escritura está fechada a finales de 2014, el documento fue inscrito en el Registro Público de la Propiedad hasta el 27 de abril de 2015, en plena campaña electoral, cuando Mauricio Kuri contendía por la alcaldía de Corregidora, municipio conurbado con la capital y que finalmente gobernó en el trienio 2015-2018.— Proceso

Dos meses antes de la inscripción de la compraventa del inmueble, en febrero de 2015, según el documento número 55505 del Siger, de la Secretaría de Economía, Carmen Herrera Soto ya era socia de Inmobiliaria ONE Bienes Raíces del Bajío, con 40 por ciento de las acciones con valor de 1 millón 200 mil pesos, mientas que Mauricio Kuri González poseía el 60 por ciento restante que ascendía a 1 millón 800 mil pesos.

Por esas fechas, Herrera Soto —quien consta en el documento número 15340 que fundó Corporación El Asturiano con Mauricio Kuri González—, dejó de aparecer como socia de la misma empresa.

Según el documento número 55550 del Siger, inscrito el 24 de febrero de 2015, la Corporación El Asturiano quedó entonces integrada por Mauricio Kuri González con 35% de acciones a un valor de 4 millones 970 mil pesos y la empresa Servicio Los Cues, con el 65 por ciento restante con precio de 9 millones 230 mil pesos.

La empresa Servicio Los Cues, según documentos del Registro Público del Comercio, a su vez fue constituida por Ricardo Pereda López y por César Armando Pereda López.

El domicilio del inmueble que aloja a la casa de enlace del senador Mauricio Kuri González es el de calle Hacienda Grande #507, en la colonia Jardines de la Hacienda, mismo con el que fue registrada la empresa Inmobiliaria ONE Bienes Raíces del Bajío, en el padrón de proveedores que difunde el Gobierno Estatal de Querétaro, en los años 2017, 2018 y 2019.

También es la misma dirección —que aparece en la declaración para el pago del Impuesto de Traslación de Dominio, ante la notaría Estela de la Luz Gallegos Barredo, documento que está inscrito bajo el folio inmobiliario número 00163314/0011 en el Registro Público de Querétaro—, para Inmobiliaria ONE como para Corporación El Asturiano.

Consultado sobre las prerrogativas en los congresos, el exsenador del PAN por Querétaro, Guillermo Tamborrel Suárez, explicó que una manera en la que los legisladores se embolsan el dinero es rentarse a sí mismos los espacios destinados para sus casas de enlace.

“Si van a quedarse con ellas, un peso me parece excesivo, ¿no? (…) Reprobable, absolutamente repudiable es que las prerrogativas terminen en el bolsillo del diputado, del senador, eso sí es inaceptable”, expuso Tamborrel, quien considera que las prerrogativas deben tener un fin social.

El también exdiputado federal y exdiputado local, actualmente comisionado del Consejo Estatal Contra las Adicciones en el gobierno estatal, lamentó además estas prácticas porque aseguró que “defraudan la confianza ciudadana”.

“Se está perdiendo el privilegio que significa el poder apoyar (…) el ser humano está llamado a trascender, está llamado a dejar una huella, pero no una huella cualquiera, no se trata de dejar un rancho, un negocio, una casa, una cuenta de banco”, dijo.

Tamborrel Suárez justificó la existencia de las prerrogativas porque, explicó, ayudan a realizar las labores del legislador, desde organizar foros hasta para contratar expertos en diversos temas, pero se mostró a favor de que se transparenten dichos gastos.

Se solicitó formalmente a Mauricio Kuri González, en dos ocasiones, una entrevista para abordar las informaciones que lo vinculan con la Caja Libertad y con la Inmobiliaria ONE Bienes Raíces del Bajío, así como para conocer su postura.

Sin embargo, el senador contestó, a través de un oficio firmado por su jefa de Comunicación Social, Ginette Amieva Lavigne, que no “dará más entrevistas sobre estos temas”.

El pasado 18 de julio, en la inauguración de la casa de enlace del coordinador de los senadores del PAN, el dirigente nacional, Marko Cortés Mendoza, elogió la capacidad de Mauricio Kuri González y le manifestó su respaldo.

“Decirle a nuestro amigo que el Partido Acción Nacional reconoce su labor, lo acompaña en su desempeño y, además, aquí en su tierra, le dice: ‘amigo Mauricio Kuri no estás solo’”.

En la inauguración de su casa de enlace, Mauricio Kuri anunció que prevé abrir otras 4 en el estado.

En el Registro Público de la Propiedad de Querétaro aparecen, por lo menos, otros 7 inmuebles más a nombre de la empresa Inmobiliaria ONE Bienes Raíces del Bajío.