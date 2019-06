Confianza mermada

Economista prevé alta probabilidad de una recesión

CIUDAD DE MÉXICO (Notimex).— La posibilidad de una recesión en México es alta, debido a factores externos e internos que han generado incertidumbre, lo cual hace necesario restablecer la confianza de los inversionistas a la brevedad, señaló el economista Manuel Sánchez González.

El exsubgobernador del Banco de México (Banxico) advirtió que si bien no se trata de una crisis económica como en 2008, se está frente a una situación de “bajísimo” crecimiento.

“Es muy elevada la posibilidad de una recesión y parece que lo que más está influyendo es la incertidumbre en general y dentro de esta incertidumbre definitivamente está el aspecto de las amenazas de Estados Unidos”, señaló el economista.

Precisó que la desaceleración viene desde 2016 por varios factores, entre ellos la elección de Estados Unidos, por lo que la principal tarea del gobierno mexicano sería hacer un macro esfuerzo para darle mucha confianza al consumidor y traer la mayor cantidad de nuevos proyectos, dando seguridad en las reglas del juego.

Además, agregó que si en el segundo trimestre el crecimiento económico fuera cero o ligeramente negativo, eso no significa “que esta administración no pueda hacer nada, eso no significa que los siguientes trimestres sigan en contracción.

“Significa que la administración debe poner de su parte grandes esfuerzos para enfocarse a recuperar la confianza del consumidor y del inversionista, que ahora parece estar relativamente dañada”, dijo el especialista

Señaló que en el corto plazo la política de austeridad estaría frenando el gasto público y algunos proyectos del sector privado, lo que explicaría parte de la contracción del primer trimestre.

“Eso ocurre al principio de las nuevas administraciones, probablemente en esta ocasión es un poco más dramático, pero eso es pasajero; tarde que temprano se va a desatar el gasto público y la pregunta es si el gasto público se está orientando a los proyectos que tienen mayor beneficio social”, aclaró el exfuncionario del Banxico.

Tasa 2020

Barclays calcula que la tasa de interés referencial se mantendrá hasta 2020

Pronósticos

El jefe de Investigación Económica para América Latina de Barclays, Marco Oviedo. dijo que con los pronósticos que tiene el Banco de México ahora, “yo pensaría que el recorte de tasas se empezaría a cocinar el próximo año, alrededor de junio o julio, pero necesitamos que la inflación baje más rápido, el tipo de cambio podría ayudar sumado al impulso económico que pueda dar la Reserva Federal.