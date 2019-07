Confiesa mejor sus motivos

Urzúa: Si criticas a AMLO, para él eres un neoliberal

CIUDAD DE MÉXICO (EFE).— Carlos Urzúa, quien al renunciar el pasado martes a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) causando un cisma en el gobierno mexicano, ofreció los nombres de dos funcionario ligados al presidente Andrés Manuel López Obrador que motivaron su decisión.

La renuncia de Urzúa, mediante una carta que publicó en redes sociales, se dio, entre otras causas, por considerar “inaceptable la imposición de funcionarios que no tienen conocimiento de la Hacienda Pública”, un hecho que “fue motivado por personajes influyentes del actual gobierno con un patente conflicto de interés”.

Esos personajes que señaló Urzúa quedaron al descubierto en una entrevista que el exfuncionario le dio al semanario “Proceso”, que se publicó ayer y en la que reveló los problemas que tuvo con López Obrador.

El exfuncionario señaló los nombres de Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la Presidencia, y Manuel Bartlett, titular de la CFE, con quienes tuvo diferencias que motivaron su renuncia.

Urzúa Macías también contó que no estuvo de acuerdo con la cancelación del aeropuerto de Texcoco y criticó la construcción de la refinería de Dos Bocas.

“Romo trató de usar su influencia para apoderarse de las secretarías de Hacienda y de Economía, el Presidente no lo dejó. Pero sí pudo imponer a Margarita Ríos-Farjat en el Sistema de Administración Tributaria (SAT) y a Eugenio Nájera en Nacional Financiera (Nafinsa, banca de desarrollo) y en el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext)”, declaró.

Demandas

De Bartlett Díaz recordó que la CFE presentó, a inicios de julio, siete demandas preliminares de arbitraje en cortes del Reino Unido y Francia para anular algunas cláusulas de los contratos con las empresas Fermaca, Carso Energy, IEnova y TC Energy-TransCanada.

“Bartlett no quiere entregar esos gasoductos y pretende renegociar el contrato, pero no está evaluando correctamente su costo (…) el problema es que si no se respeta el contrato, TransCanada demandará a la CFE porque el gasoducto ya se terminó de construir”, dijo.

Urzúa declaró que si México pierde esas demandas eso dejarían sin gas a la Península de Yucatán, donde ya han sufrido apagones, además de poner en riesgo la ratificación del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC).

En la entrevista, realizada por el periodista Hernán Gómez Bruera, Urzúa acusó al Presidente de haberle dicho que “era un neoliberal. Para López Obrador, cualquiera que lo critique lo es”.

La renuncia de Urzúa ha sido la más relevante en los siete meses de Gobierno de López Obrador.

Crítica Arrogancia

El senador Ricardo Monreal señaló que las declaraciones de Carlos Urzúa son arrogantes y carecen de lealtad.

Extraño activismo

El coordinador de Morena en el Senado manifestó su extrañeza con lo que llamó “activismo post renuncia” del exsecretario de Hacienda, informó Notimex.

Desde la campaña

La renuncia fue tardía, ya que “él conocía el plan de cambio de régimen” y “el decir que no está de acuerdo debió haber sido desde la campaña” de AMLO.

“Conservador disfrazado”

El diputado Gerardo Fernández Noroña dijo en Twitter que Carlos Urzúa “es un conservador disfrazado de progresista”.