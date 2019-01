Confirma una denuncia

El Presidente dice que investigan a un líder petrolero

CIUDAD DE MÉXICO.— Andrés Manuel López Obrador informó que el líder del sindicato petrolero, Carlos Romero Deschamps, tiene una denuncia en su contra en la Fiscalía General de la República por posible robo de combustible.

Durante su conferencia matutina, el Presidente detalló que esa denuncia no ha sido ratificada, por lo que están a la espera.

“Ya se hizo la investigación en todas las denuncias que se han presentado y solo en una se le acusa de participar en robo de combustible, y la denuncia no ha sido ratificada”, expuso.

López Obrador aclaró que su gobierno no actuará por consigna, ni a perseguir a nadie si no hay elementos. Tampoco utilizará al gobierno para amenazar, perseguir a dirigentes, empresarios, ni a ningún ciudadano.

“Eso se termina, al mismo tiempo va a aplicarse la ley, la máxima de los liberales: al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie”, indicó el tabasqueño.

El mandatario detalló que se solicitó información de la Fiscalía General, pero esperan a que se ratifique la demanda en donde se acusa a Romero Deschamps de presunta participación en el robo de combustible.

Sobre la baja de calificación a Pemex, el mandatario federal se lanzó contra la calificadora Fitch Ratings, a la que llamó “hipócrita”.

“Son unos hipócritas, nunca dijeron nada, guardaron un silencio cómplice y ahora que estamos recuperando a Pemex salen con sus recomendaciones o tratando de calificar sobre el desempeño de Pemex”, subrayó.

Fitch Ratings rebajó las calificaciones de la paraestatal y la perspectiva es negativa, como reflejo del continuo deterioro del perfil crediticio individual de la empresa petrolera.

La agencia internacional informó que rebajó la calificación en escala internacional de largo plazo en monedas local y extranjera a BBB- desde BBB +, así como la nota en escala nacional de largo plazo a AA(mex) desde AAA(mex).

La firma dijo que Petróleos Mexicanos ha sido técnicamente insolvente desde 2009 por tener un saldo de capital total negativo.

López Obrador aseguró que la calificadora no toma en cuenta variables como el ahorro que traerá el combate al robo del combustible.

Y consideró que se trata de un intento por desprestigiar a su gobierno.

“Tratan de desprestigiarnos cuando ahora México tiene mucha fortaleza por su autoridad moral”.

“En el país, la gente se siente orgullosa de que se está enfrentando el problema de la corrupción”.

AMLO dijo que si bien le importa esta nota, los técnicos de las calificadoras no son jueces infalibles, por lo que tiene derecho a disentir con ellos.

El presidente aseguró que Pemex se encuentra en su mejor momento en 30 años, pues ahora es una empresa manejada con honestidad.

Los inversionistas con ética saben muy bien que Pemex es una empresa sólida porque ya se maneja con honestidad y la calificación es mejor que en los últimos 30 años, porque su principal problema era la corrupción y ya se está combatiendo, subrayó.

Subrayó que Pemex fue de las empresas más saqueadas en el mundo y con más corrupción, pero tiene mucha fortaleza.

“No les alcanzó para terminar de destruirla, solo entregaron el 20 por ciento de su potencial que significa la riqueza petrolera de la nación”, señaló.

El presidente aseguró que se fortalecerán las finanzas públicas de Pemex y explicó que las críticas son por los cambios que emprendió su gobierno.

En otro tema, el Presidente aseguró debido a que no se ha aprobado la creación de la Guardia Nacional en el Congreso, se detuvo la convocatoria para que los jóvenes formen parte de este nuevo grupo policial.

“Hay mucho entusiasmo, muchos jóvenes se me acercan y me dicen que quieren participar en la Guardia Nacional, no sé cómo va la convocatoria, se detuvo un poco porque está por resolverse lo de la reforma constitucional”, dijo el mandatario federal.— El Universal, Expansion.mx y Notimex

El pasado 2 de enero, el titular del Ejecutivo federal lanzó la convocatoria para que jóvenes entre 18 y 30 años de edad con interés en prestar servicios de protección a la ciudadanía formen parte de la Guardia Nacional.

El plan contempla el reclutamiento de 50 mil jóvenes en un período de tres o cuatro años, para formar este cuerpo de seguridad, ello porque de acuerdo con el Presidente no se cuenta con el número necesario de elementos para atender crisis de inseguridad y de violencia en el país.