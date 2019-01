Confirman el abasto de vacunas contra un virus

Autoridades dicen que no hay alerta por el sarampión

CIUDAD DE MÉXICO (EFE y El Universal).— Las autoridades están preparadas para la próxima semana de vacunación y no padecen de desabasto de vacunas contra el sarampión, informó ayer el titular de la Secretaría de Salud, Jorge Alcocer.

“Se han tomado todas las acciones para contener esto (la falta de vacunas) y se ha asegurado tener los recursos que se van a usar en la próxima semana de vacunación”, agregó el titular de la Secretaría de Salud en rueda de prensa matutina.

Explicó que en los últimos días del gobierno de Enrique Peña Nieto —que culminó el 30 de noviembre de 2018— se dio a conocer una falta de vacunas contra el sarampión.

No obstante, gracias a Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex), que tenía remanentes, y a las nuevas compras de vacunas, se garantizará que no haya escasez, reafirmó.

Hace apenas unos días, Washington, Estados Unidos, declaró el estado de emergencia sanitaria debido a un brote de sarampión que afectó desde el 1 de enero a 30 personas en un condado con bajas tasas de vacunación.

Cuestionado sobre si el brote podría llegar a México, Alcocer dijo que hasta el momento no hay alerta, pero, además de la vacunación, se reforzará la vigilancia en zonas propensas al brote de esta enfermedad infecciosa.

Anteayer, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, informó que usará una reserva de 554 mil dosis y recibirá un préstamo de más de 200 mil vacunas triple viral de Pemex para subsanar el desabasto de vacunas que se registró en la administración anterior.

“En 2018 no tuvimos vacunas, en total 776 mil dosis contra sarampión, rubéola y parotiditis, que son las dos formulaciones que no se lograron tener durante 2018, dejaron desprotegidos al mismo número de niños. Ya se hizo una denuncia que no es penal ni en contra de alguien en específico, lo que se debe investigar es por qué razón no tuvimos el abasto de vacunas”, dijo el funcionario.