Confirman triunfo de “Alito”

Pese a sus quejas, Ivonne Ortega se quedará en el PRI

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Al cierre del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) del PRI, ese partido confirmó el triunfo de Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas como su nuevo dirigente nacional, con 84.12% de los votos, equivalentes a 1 millón 648 mil 825 sufragios.

El PREP cerró solo con el cómputo de 84.7% de las mesas de votación instaladas y aún faltaban por computar 918 casillas, es decir 14.93% del total que operaron, por lo que las cifras variarán.

El presidente de la Comisión Nacional de Procesos internos del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, Rubén Escajeda Jiménez, informó que hoy se realizarán los 32 cómputos estatales y mañana el cómputo nacional.

Al término de éste y ya con resultados oficiales, se expedirá la constancia de mayoría de modo que la toma de protesta de los nuevos presidente y secretario general del PRI será el domingo.

El quinto y último corte del PREP priista fue dado a conocer pasadas las 19:30 horas de ayer y según los datos la otra candidata a la directiva, Ivonne Ortega alcanzó 158 mil 022 votos que representan 9.17% del total de los emitidos, aunque aún se contarán casillas pendientes.

Por su parte, Lorena Pinón obtuvo 42,634 sufragios y con ello 2.47 % de la votación.

En una conferencia previa, al hablar de las denuncias de Ivonne Ortega Pacheco sobre diversas irregularidades, recalcó que nadie de su equipo se ha presentado a interponer una denuncia formal, por lo que recordó que están “con las puertas abiertas” para recibir las impugnaciones y quejas.

Por su parte, la yucateca aseguró contar con todos los elementos para impugnar y anular la elección interna para renovar la presidencia priista, por lo que consultará a sus seguidores si procede o no a hacerlo.

La declaración de Alejandro Moreno Cárdenas como ganador de la elección interna priista, aseveró, “carece y carecerá de legitimidad” por lo que estará al pendiente de los resultados oficiales que dé a conocer el PRI.

En vídeo mensaje publicado ayer en sus redes sociales, Ivonne Ortega Pacheco acompañada por su compañero de fórmula, Encarnación Alfaro, aseguró que no se irá del PRI.

Sostuvo que la elección estuvo llena de trampas y aseguró que recibió “miles de pruebas” y son esas irregularidades las que “ponen en entredicho los resultados preliminares y el prestigio del partido”.

Entre otras anomalías destacó inequidad, fallas en el sistema informático que le impidieron tener representantes de su fórmula en casillas; se le impidió a sus representantes el acceso a mesas de votación o fueron expulsados con violencia; se permitió votar a personas que no estaban en el padrón “hubo relleno y embarazo de urnas previo y durante la jornada”, compra y coacción del voto o casillas zapato (con participación del 100% de electores) Oaxaca y Coahuila.

Pese a esto dijo que aún no hay punto final y “no nos vamos, no me iré del PRI. Seguiré y trabajaré dentro del PRI para luchar porque la democracia real llegue al partido y para defender a la militancia (…) para defender la democracia dentro del PRI, para evitar el abuso de poder y denunciar la corrupción, que es el mayor mal que tiene nuestro partido”.

Perfil Alejandro Moreno Cárdenas

“Alito” se afilió al partido en 1991, con tan solo 16 años, en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari.

Inicios en la política

De acuerdo con EFE, Alejando Moreno Cárdenas es licenciado en Derecho y dirigió el Frente Juvenil Revolucionario.

Carrera legislativa

En 2003 ganó un escaño en la Cámara de Diputados, cargo que ocupó hasta 2006.

Legislador más joven

Entre 2006 y 2011 fue senador, siendo el legislador más joven del PRI, mientras que entre 2012 y 2015 regresó a la Cámara Baja.

Liderazgo en Campeche

Como diputado federal, logró hacerse con el liderazgo del PRI en Campeche, y luego ganó con el 40.5% de los votos la gubernatura.