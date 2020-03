Confrontación por agua de una presa

Prenden fuego a vehículos y tapan vía en Chihuahua

CIUDAD DE MÉXICO (AP).— Agricultores de Chihuahua incendiaron vehículos y bloquearon caminos en protesta por el trasvase de agua de una presa para pagar el líquido adeudado a Estados Unidos.

En un vídeo publicado por activistas se ve una carretera cerrada y dos camionetas pickup volcadas y en llamas en una intersección. En otro, manifestantes remolcan con un tractor un auto blindado luego que la policía aparentemente lo abandonó.

En otros vídeos, los manifestantes protestan en la presa La Boquilla, donde las compuertas se abrieron.

Javier Corral, gobernador de Chihuahua, solicitó a la administración federal que pare el flujo de agua.

El secretario general de gobierno del estado, Luis Fernando Mesta, manifestó temor de que los productores agrícolas se queden sin suficiente líquido, aunque también pidió moderación a los manifestantes.

“El gobernador respalda a los agricultores, porque no se pueden dejar pasar estas medidas, pero se hace un llamado a la civilidad y a que no continúe la quema de unidades del gobierno federal y no realizar el bloqueo de carreteras”, declaró

Otros funcionarios advirtieron que la apertura de las compuertas de la presa causarían inundaciones en las comunidades cercanas

La Comisión Nacional del Agua de México (Conagua) indicó que abrió el pasado miércoles las compuertas de la presa para cumplir el compromiso del Tratado de Aguas de 1944 firmado con Estados Unidos.

