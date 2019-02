Conociendo playas y hoteles en Acapulco

(Foto:Andres Montes de Oca)

(Foto: Sofía Zubiria)

¿Por qué vacacionar en la costa pacífica de México?

La costa del Pacífico central de México tiene varios cientos de kilómetros de costa con playas de arena dorada, excelentes instalaciones y hoteles en Acapulco, por lo que las opciones de playa son infinitas. Monstruosos complejos. Todos estos lugares ofrecen una amplia gama de cosas para hacer, excelentes mariscos y una animada vida nocturna a bajo costo.

¿Por qué elegir vuelos a Acapulco?

Acapulco se encuentra al suroeste de la Ciudad de México y es muy habitual escuchar acerca de volar hacia este destino, debido a los excelentes hoteles en acapulco, algunas hermosas vistas, playas y una vida nocturna frenética son apenas el comienzo de lo que puede ofrecer Acapulco. El tiempo de vuelo desde D.F. es de tan solo 45 minutos.

Cosas para hacer en Acapulco

Observe a los increíbles buceadores del acantilado de La Quebrada , ya sea desde una pequeña plataforma junto al acantilado por una pequeña tarifa, o cene en el restaurante La Perla, donde la vista es perfecta. Las inmersiones son a la 1 p.m. y dos o tres veces por la noche.

Eche un vistazo a la vida local en la plaza del, Durante el día es fresco, tranquilo y agradable con una catedral, fuentes, árboles y restaurantes de diferentes tamaños. Por la noche, el Zocalo se anima considerablemente y se convierte en el lugar ideal para vivir el entretenimiento en la calle y todo tipo de posibilidades para comer y beber .

. Haga un viaje hasta la encantadora y modernista Capilla de la sobre una colina con vista a Acapulco, con excelentes vistas, pero también un atractivo jardín y esculturas interesantes.

Visite El Fuerte de San en Colonia Centro , una histórica fortaleza española convertida en museo en el siglo XVIII, una visita con información histórica fascinante sobre tribus indígenas, piratas, con Esculturas, pinturas, mapas y otros artefactos, así como vistas panorámicas de Acapulco. El museo es barato pero requiere bastante caminar.

Tome un viaje en barco, taxi acuático, paseo por el puerto a la Isla de la Roqueta desde la playa de Caleta. Una vez en la Isla de la Roquet hay algunos senderos decentes para caminar y buenos lugares para bucear y nadar.

Clima

Las temperaturas medias altas en la temporada turística de noviembre a mayo rondan los 31C con mínimos de 23C y casi sin lluvia. La temperatura del mar es de aproximadamente 26C.

Si va de vacaciones fuera de temporada de junio a septiembre, puede esperar máximos incómodos a más de 32 ° C y una lluvia muy intensa el 50% del tiempo.

Transporte

Los taxis son la solución de transporte fácil, ya que son razonablemente baratos, en particular el viejo, sin aire acondicionado, VW Beetle. Sin embargo, no tienen medidores, por lo que es esencial negociar un precio antes de siquiera ingresar al vehículo. Si le pide a su hotel que le llame a un taxi, definitivamente le costará mucho más que uno detenido en la calle. Dicho esto, a altas horas de la noche puede ser la forma sensata de obtener un viaje seguro.

Los autobuses son una opción interesante, incluso entretenida, ya que los autobuses de Acapulco han sido privatizados y son muy competitivos, no solo por los precios sino también por sus esquemas de color, sistemas de sonido, configuraciones de iluminación y velocidad, etc. Ni siquiera es necesario esperar en una parada. , simplemente camine en la dirección correcta y espere a que un carro demasiado decorado lo acompañe y le ofrezca un paseo para fumar. Si no es así, compruebe la ventana frontal de los autobuses que pasan por su destino y dé una ola a la correcta.

Sin más decir recordamos que los vuelos a acapulco son muy requeridos por tal motivo sugerimos realizar anticipadamente las reservaciones correspondientes, a fin de poder tener una agenda programada para su vuelo y estadía en esta hermosa ciudad.- I.S.