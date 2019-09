Consideran alta previsión del PIB

Moderan postura sobre producción de crudo nacional

CIUDAD DE MÉXICO (Notimex).— HR Ratings calificó de conservadoras en general las estimaciones previstas en el paquete económico 2020, con excepción de los indicadores relacionados con el crecimiento económico y los ingresos petroleros, por lo que propuso en el segundo caso una postura más moderada con respecto al incremento de la plataforma de producción de crudo.

Al emitir un análisis sobre el paquete económico 2020, presentado el pasado domingo, consideró elevada la estimación de crecimiento para 2019, que se ajustó de un rango de entre 1.1% y 2.1% a uno de entre 0.6% y 1.2%, mientras que se mejoró la de 2020 de entre 1.4% y 2.4% a entre 1.5% y 2.5%.

La calificadora argumentó que si bien el rango se encuentra más acorde a la coyuntura nacional e internacional, “aún es elevado”.

Al referir las acciones que incentivarían un repunte durante el segundo semestre de 2019, según la perspectiva del Ejecutivo, señaló que si bien las medidas anunciadas en julio pasado ayudarían a reactivar la construcción y en menor medida a dinamizar el consumo, la expectativa de la ratificación del T-MEC con respecto a un incremento en la inversión externa podría ser contrarrestado por la guerra comercial entre Estados Unidos y China, así como los temores de una desaceleración global.

Además, expuso, no está claro que las condiciones se tornen más favorables para el consumo de bienes no duraderos y la inversión con el relajamiento monetario, ya que una tasa de referencia de 7.75 por ciento, si se asume un recorte de 25 puntos base en septiembre, sigue siendo un nivel restrictivo y de darse estos efectos no se materializan inmediatamente en la economía real.

IMEF Incertidumbre

El IMEF señala que paquete económico tiene elementos para bajar la incertidumbre.

Ajustan expectativa

El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas consideró que el paquete económico 2020 contiene elementos para reducir la incertidumbre, pero no lo suficiente para arropar las inversiones necesarias para un mayor crecimiento. Por lo mismo, nuevamente ajustaron sus expectativas de crecimiento para este año de 0.60% a 0.40%.