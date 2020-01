Contabilidad electrónica: una herramienta necesaria para tu negocio

Se define como contabilidad electrónica al registro de transacciones a través de medios electrónicos. Gracias a esta herramienta, el contribuyente puede realizar los procesos de fiscalización de forma rápida y eficiente. Por eso, aquí te enseñamos todo lo que tienes que saber sobre la contabilidad electrónica.

Importancia de la contabilidad electrónica en México

Por medio de la contabilidad electrónica un contribuyente lleva los registros, documentos y libros contables de su empresa de forma más eficiente. A través de un sistema contable se prepara, supervisa y envía tal información a la autoridad competente, en este caso el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Aunque lo tradicional es buscar un profesional en dirección de sistemas con conocimientos en finanzas y contabilidad, en México las cosas han evolucionado. Para mejorar el proceso de fiscalización se ha adoptado el sistema de facturacion electronica como una obligación.

Todos los meses, las empresas deben enviar su información financiera al SAT por medios electrónicos. Esta iniciativa se tomó en vista de que la autoridad no cuenta con suficiente personal o no hay disponibilidad de capacitación en criterios de evaluación de contribuyentes. Así que al llevar todo el proceso a un medio electrónico, se agiliza el proceso sin necesidad de crear todo un departamento de investigación fiscal.

No nos imaginamos tener que evaluar caso por caso de forma manual y terminar todas las labores antes de que culmine el año. Por eso, se ha implantado la norma de utilizar la contabilidad electrónica.

Existen varios tipos de software contable que ayudan a las empresas a lograr este objetivo, pero antes de hablar de ello, es importante saber quiénes están obligados a implementar la contabilidad electrónica.

Obligación de realizar los procesos contables de forma electrónica

Todas las personas morales, incluidas aquellas con fines no lucrativos están obligadas a presentar su contabilidad de forma electrónica. Asimismo, tienen este mismo deber todas aquellas personas físicas que realicen actividad empresarial o profesional que perciban un ingreso mensual superior a 2 millones de pesos (incluye arrendamiento).

Por supuesto, hay excepciones a esta norma. Por ejemplo, en el caso de las personas físicas, aquellas que son asalariadas o que obtengan sus ingresos por intereses o de forma esporádica. Si el ingreso es inferior a 2 millones de pesos, quedan excluidas de la obligación.

Las siguientes personas morales no están obligadas a realizar la contabilidad por vía electrónica:

La Federación.

Entidades federativas.

Municipios.

Sindicatos obreros.

Entidades de la Administración Pública Paraestatal.

Aquellas entidades morales que reciban ingresos menores a 2 millones de pesos, tales como:

Las sociedades.

Asociaciones civiles.

Fideicomisos autorizados para recibir donativos deducibles.

Asociaciones religiosas (en casos excepcionales que determine el SAT).

El mejor software de contabilidad electrónica de México

Luego de que se hiciera obligatorio el proceso contable por vía electrónica, el mayor reto de las empresas es encontrar una actualización del software que cumpla las expectativas. Además, que brinde capacitación e implemente todos los requisitos que establece el SAT a los contribuyentes. Con la iniciativa de mejorar el proceso contable, MisKuentas ofrece el mejor sistema contable de México.

Con ayuda de este sistema contable podrás ahorrar un 90% de tu tiempo y dinero a la hora de fiscalizar y contabilizar las facturas y pólizas. Ya no tienes que hacerlo de forma manual si tienes la mejor herramienta en tus manos. Con Miskuentas recibirás los beneficios de un sistema de experiencia. Es la vía más segura para fiscalizar automáticamente.

Cada vez más empresas ven la necesidad de suscribirse a este sistema contable y así evitar discrepancias fiscales. Lo mejor de todo es que es una plataforma multiusuarios, así que cualquier trabajador encargado podrá ingresar en la cuenta y realizar las operaciones correspondientes.

Con ayuda de un dispositivo electrónico, un sistema operativo y una conexión a internet rápida podrás realizar todas las labores contables en minutos. Entonces, podrás llevar la contabilidad de tu empresa y programar los módulos de trabajo de acuerdo a la obligación fiscal y tributaria.

Vale mencionar que no importa el tipo de contribuyente que se trate, MisKuentas ofrece todas las funciones necesarias para llevar la contabilidad electrónica de forma segura y rápida. No dejes que el SAT te tome por sorpresa, realiza los cálculos de impuestos y has la declaración correspondiente de forma transparente y al día con la ayuda de la mejor herramienta contable de México. (I.S.)

