Continúa el desabasto de gasolina en Michoacán

MORELIA, Michoacán (El Universal).- Este viernes se cumple una semana del desabasto de gasolina en la ciudad de Morelia y municipios aledaños, y pese a que 40 por ciento de las estaciones de servicio en la ciudad permanecen cerradas, ante la escasez del combustible, las compras de pánico han disminuido.

Mauricio Prieto Gómez, empresario del ramo gasolinero, señaló que a una semana del desabasto, Petróleos Mexicanos (Pemex) no ha explicado el motivo por el que no ha distribuido con normalidad el combustible, únicamente han sido informados de que el lunes próximo podría regularizarse el suministro proveniente de la refinería de Salmanca, Guanajuato.

“Desafortunadamente, Pemex no nos está abasteciendo lo suficiente como para no estar ya en problemas de desabasto ellos dicen que el lunes de la próxima semana ya va a estar todo al corriente, pero la verdad es que lo veo muy complicado, porque gente que trabaja en Pemex, no los directivos, nos dicen que efectivamente no hay combustible. No nada mas en Michoacán, sino tampoco en otros estados la hay“, explicó Prieto Gómez.

Estaciones cerradas

En Michoacán, la mayor afectación se registra en Morelia, donde existen cerca de 90 estaciones de servicio. Sin embargo, 40 por ciento de ellas se encuentran cerradas al no tener combustible. Otros municipios aledaños, como Álvaro Obregón, Copándaro, Panindícuaro, Tarímbaro y Villa Jiménez también enfrentan el desabasto.

“Las gasolineras ahí tienen tres días cerradas y la gente está desesperada porque la ocupa para sus actividades cotidianas“, lamentó el integrante del grupo empresarial G500.Mauricio Prieto enfatizó que las pérdidas por el desabasto son incuantificables, pero se calcula que por cada día de cierre, una estación de servicio pierde al menos, 30 mil pesos.

Aunque Prieto Gómez reconoció que las compras de pánico han disminuido en los últimos días, hizo un llamado a no hacer compras excesivas de gasolina: “Sí va a haber combustible, si pueden salir con 20 litros de combustible nos ayudan mucho para que la gente tenga la posibilidad de seguir consumiendo y le demos abasto a la gran mayoría de los consumidores“, pidió el empresario a la población michoacana.