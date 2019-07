Alfonso Romo destaca relación con empresarios

CIUDAD DE MÉXICO (Notimex).— El jefe de la oficina de la Presidencia de la República, Alfonso Romo, aseveró ayer que continúa la luna de miel entre el gobierno y los empresarios, ya que aunque tienen puntos de vista diferentes, están caminando de la mano.

“Las reuniones con los empresarios son muy positivas, tenemos pláticas, tenemos puntos de vista diferentes, pero estamos caminando de la mano, de eso no tengan duda, sigue la luna de miel, es más, ya vamos a ir al matrimonio”, indicó.

En la celebración del Día Nacional del Ingeniero, descartó que la economía pudiera caer en una recesión: “yo no la veo, creo que sí vamos a tener un trimestre no tan positivo como esperábamos, no sé aún”,

Por otra parte, afirmó que recientemente estuvo en Torreón, Coahuila, y en Chihuahua, en donde se reunió con 400 y 450 empresarios, respectivamente, a fin de atraer un mayor número de inversiones para el país.

“Es un proceso de comunicación intensa la que estamos haciendo. Estamos formando consejos estatales y regionales en toda la República, y vamos a tener reuniones dos veces por mes con el presidente”, señaló.

Ello, para establecer un diálogo y compromisos puntuales con 40 o 50 empresarios de cada región, para apuntalar todavía más inversiones de las que recientemente anunciamos cuando firmamos el pacto con el Consejo Coordinador Empresarial, abundó Romo.

“Siento que sí ha venido una baja por muchas razones, la primera porque en diciembre, de una forma sorpresiva, la calificadora Fitch sin razón o con razón amenazó con que podíamos perder el grado de inversión, esa señal fue de espérate, y nos dañó mucho”, agregó.

Concluyó que esas condiciones están afectando, pero como empresario, no le gusta ver el pasado y está concentrado en cómo apuntalar la economía nacional.