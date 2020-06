Contra militarización del país

Dieron entrada a dos amparos ayer por la seguridad

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Dos jueces federales dieron entrada a dos amparos que impugnan el acuerdo de militarización de la seguridad pública, pero no frenan su ejecución.

La juez Noveno de Distrito en materia Administrativa en Ciudad de México y el secretario en funciones de juez del Juzgado Décimo Quinto de Distrito en la misma materia, fueron quienes admitieron las demandas.

La juez admitió el amparo del senador panista Raúl Paz Alonzo, quien junto con otros correligionarios solicitó la suspensión del acuerdo para que durante el trámite del juicio la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública se subordine y complemente a las autoridades civiles. Es decir, que no se realice de manera coordinada como establece el acuerdo de militarización.

“Los quejosos no pretendemos que durante el trámite y substanciación del juicio de garantías no se aplique el Acuerdo de militarización, o bien, que las Fuerzas Armadas no se involucren en tareas de seguridad pública”, señalaron los panistas.

Sin embargo, la juzgadora consideró que no hay materia para decretar la suspensión porque la participación subordinada y complementaria de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública a autoridades civiles está contemplada en el acuerdo impugnado. El secretario en funciones de juez en el juzgado Décimo Quinto de Distrito admitió la demanda pero desechó algunas de las impugnaciones. En cambio, la demanda de la senadora panista Kenia López Rabadán no corrió con la misma suerte, pues el juez Sexto de Distrito en materia Administrativa desechó su petición y la de Equis Justicia para las Mujeres está pendiente de admisión hasta que Ana Hadzi Pecova demuestre que es apoderada legal de la asociación civil.

Ayer el ayuntamiento de Pabellón de Arteaga, Aguascalientes, presentó una controversia constitucional contra la militarización de la seguridad pública por considerar que se violan las atribuciones del municipio.

El alcalde del municipio ubicado en Aguascalientes, Cuauhtémoc Escobedo, dijo que se mantendrán en la postura de defender la soberanía de los gobiernos municipales y el respeto a la legalidad.

“Nuestro municipio se suma a las tareas de defensa del orden constitucional, creemos que iniciativas como esta vulneran los intereses del ciudadano y lo condenan a un estado de indefensión, ya que los mandos y mecanismos de fiscalización civil quedan completamente eliminados”, aseveró.

Dijo que el acuerdo promovido por el gobierno federal concede a las fuerzas armadas facultades para vigilar carreteras, aeropuertos, fronteras y medios de transporte, así como ejecutar detenciones y órdenes de aprehensión, acciones que se llevarían a cabo sin los debidos controles externos.

Reiteró que el compromiso del gobierno federal por desmilitarizar al país aún luce lejano y desdibujado.

“Consideramos indispensable que la Suprema Corte de Justicia despeje éstas y otras dudas sobre la constitucionalidad del Acuerdo”, refirió el edil.

Asunto delicado

“El uso de militares en tareas de seguridad pública es un asunto sumamente delicado y sujeto a obligaciones internacionales muy precisas. No puede haber sombra de duda respecto de la constitucionalidad de dicho acuerdo”, manifestó el edil de Pabellón de Arteaga.