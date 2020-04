El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció hoy sábado un plan emergente para contar con médicos y enfermeras que puedan atender a enfermos graves de Covid-19.

Durante la conferencia de prensa mañanera extraordinaria, López Obrador reconoció que se tiene un déficit de especialistas para enfrentar la epidemia, y esto fue una herencia del período neoliberal.

"Uno de los rezagos que tenemos, una de las herencias nefastas del período neoliberal es la falta de médicos especialistas en el país, no tenemos todos los médicos especialistas que requiere el país, ojalá y esto lo alcancen a internacionalizar los que defendían y siguen defendiendo ese modelo inhumano cuyo propósito fundamental era el sacar provecho personal, el saqueo, la corrupción, ahora tenemos que enfrentar esta carencia y si no tenemos en general el número de especialistas que se requieren, como se comprenderá, no tenemos el número de especialistas que se requiere para enfrentar la epidemia, sobre todo los especialistas para terapia intensiva, entonces vamos a fortalecer un plan emergente", explicó López Obrador.