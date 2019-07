Contratos en revisión

El Presidente dice que había abuso de las empresas

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió “aguantar y resistir” porque su gobierno revisa los contratos que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) tenía con diversas empresas para proveer el servicio de Internet debido a que existían convenios “onerosos con privilegios” que ya no se pueden mantener.

“Hay que aguantar un poco también, todo lo que resiste apoyo, no que a la primera salió una nota en 8 columnas en un periódico de que se apaga el Internet por la austeridad y ya: vean eso rápido, si no nos van a seguir criticando los periódicos, no, véanlo con calma, qué hay de tras, de parte de quién, siempre hay que preguntarse eso”, declaró.

Durante su conferencia de prensa mañanera, a pregunta expresa, el Presidente dijo que están en una revisión temporal los contratos por el servicio de Internet porque se pagaba muchísimo por esos servicios.

Ayer, “El Universal” dio a conocer que el 47% de escuelas, universidades (como la UNAM, hospitales y oficinas de gobierno que eran parte de los 101 mil sitios públicos del programa México Conectado desarrollado en la administración de Enrique Peña Nieto, ya no tienen el servicio.

La SCT explicó que los sitios dejaron de tener acceso a Internet “debido a que los contratos que soportaban la conectividad llegaron al término de su vigencia”.

En ese contexto, López Obrador confirmó que la desconexión se dio porque los convenios de servicio vencieron y se están renovando, pero en otros casos “quieren mantener privilegios en contratos y ya no se puede”.

“Sí hay que ver la utilidad de estos servicios, revisar bien lo que corresponde, qué empresas, cuánto cobraban, es que se rayaban en todo, en todo, abusaban porque todo era influyentismo, era darle contratos a diestra y siniestra a empresas ni siquiera especializadas sino a intermediarios que eran los influyentes estamos revisando todo eso”, manifestó.

El programa México Conectado utilizó un presupuesto de 10 mil 129 millones de pesos entre 2013 y 2018. Este año se asignaron 622.8 millones de pesos para el arranque del proyecto Internet para Todos del presidente López Obrador.

Entre las entidades afectadas se encuentran las de menor conectividad en el país. Del listado obtenido a través de Transparencia, Chiapas suma 434 sitios sin acceso a internet, Oaxaca, con 525 sitios, y Tlaxcala, con 303 a mayo de este año.

Los estados más afectados por número son Estado de México, con 8 mil 177 sitios sin servicio; Nuevo León, con 4 mil 899, y Tabasco, con 4 mil 230.

“La Coordinación de la Sociedad de la Información y el Conocimiento informa que, a mayo de 2019, contaba con 53 mil 601 sitios públicos públicos vigentes con conectividad a Internet”, señala “El Universal” en su reportaje. México Conectado dejó 101 mil puntos gratuitos activados.

Agregó que el programa Internet Para Todos, de la actual administración y que prevé el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2019, “está dirigido primordialmente a otorgar conectividad social a zonas de alta y muy alta marginación, bajo criterios de disponibilidad técnica y presupuestaria”.

Entre los sitios que no cuentan con conectividad destacan escuelas afiliadas a la SEP, centros de salud del IMSS y oficinas que dependen del gobierno federal. Salma Jalife, subsecretaria de Comunicaciones y Desarrollo Tecnológico de la SCT, explicó que los convenios celebrados con las contrataciones vencen entre febrero de 2019 y en 2021, y jurídicamente hablando no pueden extenderse más, por lo que harán nuevas licitaciones para el nuevo proyecto que será Internet para Todos.

“Estamos trabajando en el análisis de las áreas de alta y muy alta marginación para enfocar los proyectos que quedan de estos que fueron contratados que se vayan a alta y muy alta marginación y se hagan las licitaciones correspondientes”, detalló.

Mientras que los lugares que no tengan estos niveles de marginación podrán acceder a servicios a través de la oferta comercial de las empresas que hay en el mercado.

Sobre el presupuesto de 447 millones de pesos otorgados para 2019, Salma Jalife mencionó que se designaron recursos para el sistema de atención a servicios.

“México Conectado sigue vigente y se siguen prestando los servicios de monitoreo y atención a usuarios entonces seguimos pagando esos servicios hasta que concluyan”.

El Centro de Atención a servicios tiene designados 5 millones de pesos, para el análisis de las zonas de alta y muy alta marginación destinarán 135 millones y para los Puntos México Conectado, que ahora se llaman Centros de Inclusión Digital, serán 20 millones.

Además, se cuenta con 110 mil pesos para los sistemas de monitoreo y personal; para el proceso de monitoreo y verificación en sitios, y para la administración del Fideicomiso, y se tienen 150 millones de pesos para redes críticas y de alto desempeño.

“Este proyecto concluyó en junio de este año, en febrero terminaron algunos, y en junio otros sitios y por eso está en las noticias que están desconectándose centros de investigación, pero está en proceso la nueva licitación para dar continuidad a los servicios de alto desempeño que son universidades y centros de investigación”.

Y se destinan 19 millones de pesos para la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de TIC en Hogares, la estadística sobre Tecnologías de la Información y Comunicación en el país.

Empresa estatal

El pasado 19 de julio, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la creación de la nueva empresa estatal de telecomunicaciones que se llamará CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos y la cual llevará conectividad al país usando la fibra óptica del organismo. López Obrador aseguró que se podrá tener la primera etapa de conectividad el próximo año.

“Es una empresa sin fines de lucro, si se cobra va a ser algo mínimo sólo para garantizar el mantenimiento”, expresó el mandatario.

Jorge Fernando Negrete, presidente de Digital Policy and Law, comentó que la pregunta sobre esta nueva empresa es ¿debe hacerla, tiene los estudios?

Sin embargo, mencionó que en proyectos como el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas, entre otros, no hay ni estudios de impacto ambiental ni de viabilidad y en este caso sucederá lo mismo.

Calificó como muy grave el sustituir el proyecto México Conectado con la empresa estatal.

“El artículo sexto de la Constitución establece el derecho al acceso a internet y servicios de telecomunicaciones como derecho fundamental, entonces México Conectado contaba con el marco jurídico y presupuesto para garantizar el proyecto, era una política pública desplegada con eficiencia y medida”.

El servicio se ha cortado por falta de presupuesto y es paradójico crear una empresa pública para que haga exactamente lo mismo.

“Me parece muy lamentable que estés creando un proyecto matando otro que está haciendo exactamente lo mismo”, subrayó.

UNAM Continúan con otros proveedores

La UNAM fue uno de los sitios que presentó limitaciones en el servicio de internet tras la cancelación de contratos.

Se mantiene “en línea”

Néstor Martínez, director de Comunicación de la UNAM, declaró que la institución sigue enlazada a internet, pero a través de otros proveedores.

Desconoce el impacto

En entrevista, dijo desconocer la cantidad de recursos que tendrá que gastar la universidad a partir del anuncio de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y el impacto que dicha medida tendrá en el presupuesto de la institución.

Realizan sus labores

“Con los recursos que tiene la universidad se ha podido llevar adelante toda la labor académica y administrativa de la universidad”, puntualizó el vocero.