Contratos para “amigos”

Adjudicaron sin licitar convenios de $463 millones

La Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg) ha dado 463 millones de pesos en 13 contratos públicos a dos empresas cuyos accionistas formaron parte de una asociación civil junto con el hoy director de la institución, Miguel Antonio Meza Estrada.

De acuerdo con una publicación de Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad, los 13 contratos se han otorgado por adjudicación directa a Litografía Magno Graf, S.A. de C.V. y Grupo Bio Pappel, cuyos accionistas formaron con Meza Estrada la asociación civil Amigos de la Letra Impresa en 2006.

Además, esta asociación compartió oficinas con el Instituto Ortega-Vasconcelos de México, señalado por usurpar el nombre de un prestigiado instituto español y encabezado también por Meza Estrada y por otro fundador de Amigos de la Letra Impresa, Víctor Manuel Torres Pinda, que igualmente ocupa hoy un puesto en la Conaliteg.

La Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito es el órgano descentralizado del gobierno federal encargado de producir y distribuir los libros de texto gratuito para estudiantes de escuelas públicas y privadas.

Por segunda vez

Meza Estrada dirige la Conaliteg desde diciembre de 2018, aunque ya había ocupado ese cargo de 1994 a 1999 en el sexenio de Ernesto Zedillo, de quien fue secretario particular en la SEP entre 1992 y 1993.

En agosto de 2006, Meza constituyó la asociación civil Amigos de la Letra Impresa, cuyo objetivo era “promover la lectura y escritura, así como fomentar y llevar a cabo intercambios académicos con profesionales de la educación”.

Amigos de la Letra Impresa recibió del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes —que dependía de la SEP— donativos por 5 millones de pesos en 2008, 7 millones de pesos en 2013 y 6 millones de pesos en 2015, para realizar actividades de fomento a la lectura. Además, el gobierno capitalino le dio $4 millones en 2009.

En 2011, Amigos de la Letra Impresa fundó el Centro Cultural Aliac en República de El Salvador, en el Centro Histórico de Ciudad de México, que daba talleres de escritura y encuadernación y organizaba actividades culturales. En 2019 cambió de sede a la calle de Allende y cerró ese mismo año.

Entre los fundadores de la asociación encabezada por Meza Estrada, de cuya acta constitutiva Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad tiene una copia, se encuentra Armando Prida Huerta, dueño de Litografía Magno Graf, S.A. de C.V., empresa fundada en 1985 y dedicada a la impresión de libros, periódicos y revistas, entre otros productos.

En 2019, Litografía Magno Graf recibió 12 contratos por 459 millones de pesos por adjudicación directa, es decir, sin que existiera concurso o licitación de por medio. Los contratos son por impresión de libros de texto de educación básica, libros para escuelas de tiempo completo, de telesecundaria, de educación indígena y de convivencia escolar, según los documentos de las adjudicaciones disponibles en la plataforma Compranet de la Secretaría de Hacienda.

La copia y detalles del contrato no se encuentran disponibles públicamente en ninguna de las 12 adjudicaciones y solo en cinco está el documento de justificación de asignación por adjudicación directa.

Una de estas cinco justificaciones es la excepción a licitación de cinco órdenes de libros del programa del alumno de primaria, cuyos procesos de licitación LA-011L6J001-E5-2019 y LA-011L6J001-E6-2019 se declararon desiertos, luego de que las empresas que participaron, incluyendo Litografía Magno Graf, presentaron precios por arriba del presupuesto de Conaliteg.

Mientras, las otras cuatro justificaciones señalan que no hubo licitación para no prolongar el tiempo de distribución de los materiales y evitar además que los costos se incrementen.

“Es de vital importancia aplicar dentro de la normatividad mecanismos de adjudicación diferentes a la licitación pública por el tiempo reducido que se tiene para producir los materiales y entregar en los almacenes lo antes posible”, señala la justificación de la adjudicación para adquirir 215 títulos de los programas de educación indígena, telesecundaria, telebachillerato y escuelas de tiempo completo.

El contrato más grande fue por 115 millones de pesos, otorgado en mayo de 2019 para la impresión de siete títulos de libros de texto.

Anteriormente, el contrato con más recursos adjudicados a Litografía Magno Graf había sido de $43 millones, menos de la mitad de los $115 millones adjudicados en el contrato de 2019.

Esta no es la primera vez que Conaliteg, encabezada por Meza Estrada, beneficia a Litografía Magno Graf.

Tanto Meza Estrada como Prida Huerta fueron investigados por la Procuraduría General de la República en 2002, luego de que el entonces titular de Conaliteg, Jorge Velasco y Félix, denunció que la venta de libros de texto de Litografía Magno Graf a la dependencia tuvo un supuesto sobreprecio en 1999, último año de la primera gestión de Meza Estrada, de mil millones de pesos.

Suspensión de pagos

Documentos del Sistema de Gestión Registral (Siger) de la Secretaría de Economía muestran además que para este periodo Litografía Magno Graf se encontraba en suspensión de pagos, por lo que no podía venderle al sector público.

Según el expediente de la PGR, que retomó el periódico La Jornada en 2002, Litografía Magno Graf imprimió propaganda de la campaña de Francisco Labastida a la presidencia de la República en el 2000, con papel pagado por Conaliteg.

Antes de 2019, el año en que más contratos obtuvo Litografía Magno Graf vía adjudicación directa con Conaliteg fue en 2017, cuando sumó 152 millones de pesos en 12 contratos, como lo documentó en junio de 2019 el portal Animal Político.

Adjudicación Opiniones de los implicados

El dueño de Litografía Magno Graf, Armando Prida Huerta, y el director de Conaliteg, Miguel Antonio Meza, opinaron:

Sin conflicto de interés

Ambos negaron que exista conflicto de interés en el otorgamiento de contratos con quienes se trabajó en el pasado.

“Todos tienen derecho”

“Yo creo que todo el mundo tiene derecho a participar en todo tipo de actividades comerciales con el gobierno. Las licitaciones no las hace una persona, en este caso su servidor, sino que están sujetas a una normatividad establecida”, dijo Meza Estrada el 22 de octubre.

Dice que fue Hacienda

“Quien decidió los procesos de adjudicación en los que participé fue la Secretaría de Hacienda”, dijo Prida Huerta, aunque en 2019 esa instancia solo dio acompañamiento y asesoría desde su Oficialía Mayor en los contratos de impresión de libros y fue Conaliteg quien se encargó de las licitaciones o adjudicaciones directas, como la propia comisión señaló en boletines informativos.

“Le gusta asignar...”

“No sé si estés consciente, pero a este gobierno le gusta asignar, ya que más del 80% de lo que consume en el país no lo licita, es una decisión de ellos, no mía. Si me invitan a participar, yo participo”, acotó.