Coparmex: Urge que el gobierno declare contingencia sanitaria

CIUDAD DE MÉXICO.— Urge que el Gobierno Federal decrete contingencia sanitaria a fin de que los trabajadores tengan la certeza de que nada les pasará por no acudir a trabajar, afirmó la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).



El @GobiernoMX debe emitir la #DeclaratoriaDeContingenciaSanitaria para permitir que los trabajadores puedan en acuerdo con sus empleadores #QuedarseEnCasa en la etapa crítica del #COVID19. Aquí la liga (https://t.co/JF8Mi4QSwc) comunicado de @Coparmex donde se urge al gobierno. pic.twitter.com/bh6dbPI7og — Gustavo de Hoyos W (@gdehoyoswalther) March 30, 2020

Explicó que la mayoría sigue acudiendo a sus trabajos porque el gobierno no quiere oficializar el procedimiento que marca la Ley Federal de Trabajo.



“Por más que la Secretaría de Salud invite a la gente a quedarse en casa, diga y pida a los cuatro vientos que las y los trabajadores del sector privado no se presenten a sus empleos no es posible porque las y los empresarios requieren de la Declaratoria para no caer en la ilegalidad”.



Con la medida, obligadas a pagar

Aseguró que con esa medida los trabajadores pueden no acudir hasta 30 días al trabajo, lapso en el que las empresas estarían obligadas a pagar a sus trabajadores el salario mínimo.



La empresa que pueda económicamente podría ofrecer un salario mayor que el mínimo, añadió.



En un comunicado, el presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, subrayó que se necesita diálogo entre el gobierno, sector privado, academia y sociedad civil.



Te puede interesar: Empresarios del país piden a López Obrador diálogo y respeto

“Solo así se podrá salir de esta situación de manera unida, coordinada y más fuertes”.



“Esto nos permitiría enfrentar la presente situación unidos, coordinados y definitivamente más fuertes de lo que hoy nos encontramos”, subrayó.

Síguenos en Google Noticias