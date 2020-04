Coronavirus en Palacio Nacional

Un integrante del sector salud resultó positivo

CIUDAD DE MÉXICO.— Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, confirmó anoche que una persona de la Secretaría de Salud (SSA), de la parte de comunicación social, dio positivo a coronavirus.

El funcionario señaló que esta persona se presentó a la conferencia de prensa que dio en Palacio Nacional el lunes 20 de abril.

“Nos llevó a estar en una situación de potenciales contagios a todos a los que estábamos en este recinto”, comentó.

De acuerdo con López-Gatell, esta persona presentó síntomas leves y después fue hospitalizada. Se encuentra fuera de peligro.

También presentó una tabla, que muestra los resultados de un estudio epidemiológico de caso y contactos. Este consiste en identificar a una persona sospechosa de interés epidémico, en este caso Covid-19. Posteriormente, identificar a las personas que tuvieron contacto con este caso.

El funcionario señaló que 28 personas asistieron al evento. De estas, 9 no fueron contactos y 11 fueron contactos directos. A su vez, de estas 11, 10 personas están asintomáticas y una persona pudo haber desarrollado síntomas. Recalcó que falta contactar a 8 personas.

Estas personas deben estar en aislamiento hasta los 14 días.

Indicó que aunque estuvieron en la conferencia, tanto él como el doctor José Luis Alomía no fueron contactos. Esto porque un contacto se define en cuestiones de la proximidad y la duración.

“Una reacción natural es que si soy contacto, quiero hacerme la prueba para saber si tengo o no la enfermedad. Es legítima la solicitud, pero en términos médicos no corresponde con la utilidad de la prueba porque va a salir negativa mientras no haya síntomas”, aclaró.

En aquella conferencia de prensa estuvieron presentes Hugo López-Gatell, José Luis Alomía, director de Epidemiología, y Fabiana Maribel Zepeda, jefa de enfermería del IMSS. Asimismo, estuvieron presentes reporteros de diferentes medios de comunicación.— Infobase