Corredor del Istmo, a cargo de la Semar

AMLO: Se evitan concesiones “por el bien del país”

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec será entregado para su administración a la Secretaría de Marina (Semar) con el objetivo de evitar que sea concesionado a particulares, “ni mucho menos a extranjeros”, pues aseguró que este proyecto es un asunto de soberanía nacional.

En un vídeo difundido en sus redes sociales desde el puerto de Salina Cruz, Oaxaca, y pese a la veda electoral, el titular del Ejecutivo federal garantizó que este proyecto significará empleos, bienestar y desarrollo para el país.

Señaló que el corredor de 300 kilómetros que pretende unir el Pacífico con el Atlántico incluye la rehabilitación de este puerto, el de Coatzacoalcos, la rehabilitación de las vías del Ferrocarril del Istmo, así como la construcción de 10 parques industriales.

“Algo que quiero aclarar es que no se va a concesionar a particulares ni mucho menos extranjeros. Es un asunto de soberanía, esto lo va a manejar el Estado mexicano y lo va a cuidar la Secretaría de Marina, a la que le vamos a encomendar todas estas obras cuando las terminemos, por el bien y el progreso de nuestro país”, dijo.

El Presidente señaló que este proyecto es financiado con presupuesto público y no se recurre a créditos porque su administración ha ahorrado y porque, afirmó, “ya no hay lujos en la administración federal”.

De un vistazo

“No hay corrupción”

“¿Cómo tenemos dinero? Del presupuesto y no se recurre al financiamiento porque no hay corrupción, y esta es la clave de todo, y porque estamos ahorrando, no hay lujos en el gobierno”, dijo AMLO.

“Empleo y bienestar”

“Antes era un gobierno rico con pueblo pobre, no se atendía el desarrollo del país, ni se volteaba a ver a la gente. Estas obras son empleo, bienestar y desarrollo para nuestro país”.