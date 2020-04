Covid-19 no se contagia a través de los alimentos: UNAM

CIUDAD DE MÉXICO.- Este martes 21 de abril el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell declaró que México se encuentra en Fase 3 de la pandemia por el Covid-19.

Esto debido a que se prevé un incremento de contagios, hospitalizaciones y decesos. Por lo cual hizo un llamado a la población para mantener las medidas de prevención con la Jornada Nacional de Sana Distancia.

Ante esta pandemia han surgido muchas dudas, una de ellas es si el virus se contagia mediante los alimentos, duda que resuelve la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

"El coronavirus no se contagia a través de los alimentos. No se contaminan debido a sus características químicas que lastiman el virus y ya no puede permanecer mucho tiempo dentro de los alimentos", menciona al respecto el doctor Mauricio Rodríguez de la Facultad de Medicina de la UNAM.

El catedrático hace énfasis en el hecho de que, aunque el virus no se contagie a través de los alimentos, es importante que las personas con síntomas de alguna enfermedad respiratoria como tos, estornudos o fiebre no deben de participar en la elaboración de los alimentos, "principalmente porque podría contaminar algunas otras superficies dentro de la cocina, como los utensilios, los platos e incluso los empaques en los que se vaya a enviar la comida", comenta.

Desinfectar los empaques

El médico comenta que aun así la comida pedida a domicilio podría representar algún riesgo, no por lo que contengan los alimentos si no por las superficies de uso común.

"Hay algunas superficies de uso común, algunas partes que todos van a ir tocando: desde la persona que lo empaque hasta la persona que arme el pedido, la persona que lo transporte, que lo entregue", manifiesta.

Debido a esto es importante limpiar los alimentos una vez que lleguen al domicilio, Rodríguez sugiere que una vez que los alimentos que lleguen a casa se limpien los empaques externos como bolsas o cajas con un trapo con agua y algún limpiador de uso común que se dejen reposar al menos 3 minutos y solo una persona manipule los empaques.

"Es importante señalar que hay que servirlos en la cocina y evitar que los empaques que vienen de afuera estén en la mesa o todos los estén agarrando. Que solo una persona participe en servir y los tire en cuanto terminen de usarlos; que no se juegue con los empaques, para reducir los riesgos de contagio a través de superficies", precisa.

Mauricio Rodríguez finaliza instando a la población a ofrecer una buena propina a los repartidores de alimentos.

