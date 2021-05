Crecen adeudos fiscales

Son los grandes corporativos los mayores morosos

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— A un año de la pandemia y en la antesala de la reapertura total de la economía, el saldo de los adeudos de contribuyentes siguió aumentado, al pasar de 782 mil 373 millones de pesos del primer trimestre de 2020 a poco más de un billón de pesos a igual periodo de 2021.

Conocidos como créditos fiscales, ascendieron a un billón 48 mil 889 millones de pesos, una cifra prácticamente similar al presupuesto aprobado para las 26 dependencias del gobierno federal para este año (un billón 246 mil 243 millones de pesos).

Cifras preliminares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), con base en la información del Servicio de Administración Tributaria (SAT), indican que los mayores deudores continúan siendo las grandes empresas.

Del total de los créditos fiscales, los grandes contribuyentes, como corporativos y multinacionales, deben aún $831,781 millones, frente a los $615,828 millones que adeudaban entre enero y marzo del año pasado.

La Secretaría de Hacienda dio a conocer que existen 126 mil 893 créditos fiscales controvertidos que involucran un monto de 613 mil 226 millones de pesos. Es decir, que crecieron tanto en número como en monto en comparación con el primer trimestre de 2020, cuando eran 109 mil 207 juicios peleando el pago de $473 mil 207 millones en impuestos.

El estatus de ese tipo de adeudos es de contribuyentes que promovieron medios de defensa, y por lo cual no pueden ser objeto de acciones de cobro.

Al cierre de marzo de 2021, en la cartera de créditos fiscales no controvertidos había un millón 238 mil 558 adeudos con un saldo de 435 mil 662 millones de pesos. Se trata de adeudos controlados por la administración tributaria aceptados por el contribuyente, al no haberse inconformado mediante algún procedimiento legal dentro del plazo establecido o bien se desistió, se confirmó la validez o se desechó y no se admitió medio de defensa.

De esos, son factibles de cobro 869 mil 268 créditos o adeudos por un monto de 304 mil 189 millones de pesos.

Ese tipo de créditos fiscales son los que tiene la administración tributaria en alguna fase del procedimiento administrativo de ejecución para su cobro.

Con baja probabilidad de cobro están en la cartera 369 mil 290 adeudos por un monto de 131 mil 473 millones de pesos. Estos adeudos están clasificados dentro de la cartera del SAT de contribuyentes insolventes, no localizados y en comprobación de incobrabilidad.

De un vistazo

Recuperación

Los datos preliminares del Servicio de Administración Tributaria difundidos por la Secretaría de Hacienda destacan que entre enero y marzo de 2021 se recuperó un importe total de 17 mil 752 millones de pesos de la cartera de créditos fiscales. Aun con pandemia, el fisco logró recuperar 2 mil 130 millones de pesos en enero de este año en adeudos de contribuyentes.