Crédito fácil para solucionar tu vida

Créditos son la forma más rápida de obtener dinero para resolver problemas financieros o bien cumplir metas. Sin embargo, no todas las personas que solicitan un préstamo reciben este beneficio. Y es que los requisitos que solicitan los bancos generalmente son muy difíciles de reunir. Pero hay una solución para que puedas resolver todos tus problemas económicos: El crédito FONACOT.

¿Qué es el crédito FONACOT?

Mejor conocido como FONACOT, el Fondo Nacional para el Consumo de Trabajadores es una institución gubernamental que se encarga de otorgar financiamiento a las familias más necesitadas. Esta es una ayuda para quienes no tienen acceso a préstamos privados ya que no cumplen con los requisitos que se exigen.

Si quieres conocer más sobre estos préstamos visita tucreditofonacot.com que es la web más especializada en el tema. Mientras tanto, te ofrecemos información importante a tener en cuenta antes de solicitar el crédito.

¿Para qué sirve el crédito FONACOT?

Aunque este tipo de crédito es frecuentemente utilizado para pagar deudas, también sirve como solución financiera para mejorar tu calidad de vida. Gracias a este crédito puedes tener la posibilidad de decidir para que utilizar el dinero. Esto quiere decir que en realidad el crédito sirve para cualquier situación que estés pasando.

Sin importar el destino que tendrá el dinero, lo más importante es que cumplas con los requisitos que se solicitan para su concesión. Entonces, puedes resolver casi cualquier situación con solo pedir el crédito FONACOT.

Requisitos para tramitar crédito FONACOT

Los requisitos dependen del tipo de crédito que se solicita. En el caso del crédito FONACOT, se tiene en consideración el sueldo devengado mensualmente. Por cuanto, la entidad establecerá cuál es el tipo de crédito que más le conviene al usuario. Asimismo, se consideran las necesidades del usuario.

Sin importar el tipo de crédito al que estarás optando, debes considerar que al igual que una entidad financiera, el FONACOT tiene sus requerimientos obligatorios. Para poder recibir estos beneficios tendrás que cumplir con las siguientes condiciones:

Ser mayor de 18 años.

Trabajar en una empresa que esté afiliada al FONACOT.

Antigüedad laboral mínima de un año.

Contrato de tiempo indefinido.

2 referencias personales.

Quienes cumplan con todos estos requisitos podrá recibir un crédito FONACOT. Claro está, también hay que presentar una lista de documentos que permitirá determinar si estás habilitado para recibir el crédito. Los documentos son de carácter obligatorio, a saber:

Identificación oficial y vigente del solicitante.

Prueba de domicilio permanente en el país (documento de vigencia menor a 2 meses).

Nómina con monto total del último salario mensual.

Todos los documentos deben presentarse en formato original junto con la solicitud del crédito sin enmiendas. Entonces, la institución se encargará de evaluar el caso y responder a tu pretensión. En caso de ser afirmativo, también establecerá el monto de acuerdo al tipo de crédito más conveniente para ti.En tal sentido, están disponibles los siguientes créditos:

Tarjeta de disposición de crédito

Este crédito no tiene comisión por anualidad. Sin embargo, solo se puede acceder a un monto total correspondiente a cuatro salarios mensuales.

Crédito en efectivo

De acuerdo al salario actual del solicitante, la entidad establecerá un límite máximo del crédito a otorgar.

Beneficios del FONACOT

Uno de los beneficios más palpables de este tipo de créditos es el pago de una tasa de interés realmente bajo. No se compara con el que establecen los bancos. Más bien, desde hace ya seis años se ha mantenido en una tasa fija, ofreciendo más posibilidades de un financiamiento seguro y rápido a quienes más lo necesitan.

La rapidez con la que son otorgados los créditos es sin duda una ventaja que FONACOT ofrece a los trabajadores. Y es que a pesar de tratarse de una entidad gubernamental, esta trabaja en función del beneficio de los trabajadores y sus familias.

Los créditos se otorgan de acuerdo a las posibilidades de pago del usuario. Esto quiere decir que no se entregará más de lo que tu capacidad financiera te permite. Sin duda es una ventaja pues algunas personas solicitan más dinero por desesperación pero a la final termina siendo un suplicio cumplir con la obligación.

Lo mejor de todo como se pudo notar anteriormente es que los requisitos son muy fáciles de obtener, por no decir que los tenemos en casa. No pierdas más el tiempo y comienza ya tu proceso de crédito FONACOT. (I.S.)