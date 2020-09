Criminóloga sube clip de "El Chapo" en interrogatorio

Mónica Ramírez Cano, encargada de realizar el perfil criminológico de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo” compartió un vídeo en Twitter de su interrogatorio, que lo muestra desde su perspectiva como un “empresario” y no como un monstruo ni genio.

“El Chapo, es un capo de la vieja escuela. Es una persona muy cordial, muy amable y respetuosa”, comienza Mónica Ramírez Cano.

Hace unos días, la criminóloga compartió en su cuenta de Twitter un video en el que se aprecia que ambos están en una conversación. En las imágenes se ve a Guzmán Loera sentado tranquilamente.

“Los lectores podrán decir ¿cómo es esto?, pero a mí me toca ver la parte humana de lo que la gente ve como un monstruo”, comenta. Al momento del video que publicó se encontraban platicando sobre las adicciones de “El Chapo”.

“En un momento en que tuvimos una interrupción fuera del contexto estábamos bromeando sobre mi cumpleaños y me dice ‘tómese un tequila a mí salud’ y le dije ‘¿no que no tomas, Joaquín?”, a lo que este respondió que él no iba a tomar.

“Le dedico la canción de la Paloma negra. (...) ‘Las mujeres son mi adicción’, me dijo y le respondí, pues es tu única adicción”, relata la mujer con 20 años de carrera e incontables experiencias en entrevistas con importantes personajes de la delincuencia organizada.

¿Quién es Mónica Ramírez Cano?

Realizó perfiles criminológicos en México en solicitud de su entonces jefe, Renato Sales, de la Comisión Nacional de Seguridad. La petición era realizar los perfiles de los objetivos prioritarios del Gobierno federal, dentro de ellos estaba El Chapo.

“Las dos caras de la moneda coexisten en El Chapo, me tocó conocerlo así por mi trabajo”; para hacer un perfil de este tipo, el proceso lleva de 12 a 15 entrevistas, de entre tres y seis horas.

Lo define como una persona determinante, con una capacidad estratégica importante e incluso señala que de no haber elegido el camino de la ilegalidad él hubiera sido CEO de una gran empresa. “Él se ve a sí mismo como un empresario”.