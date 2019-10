Critica a sus críticos

“Que no mienta”, pide el dirigente de ese organismo

El Presidente insinúa que la Coparmex defiende el uso de facturas falsas

La tregua duró apenas un par de semanas. El presidente Andrés Manuel López Obrador desenterró el hacha de guerra y, desde la “mañanera”, señaló a “dirigentes empresariales” que se comportan “como si fueran de un partido político”.

No mencionó nombres, pero claro era que aludía a directivos de la Coparmex, que según él se oponen a la reforma para combatir el uso de facturas falsas y la creación de empresas fantasmas: “¿Dónde quedan la honestidad y la decencia? ¿no que eran personas de bien?”, fustigó el mandatario desde Palacio Nacional.

El presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos Walther, quien al Diario declaró en entrevista a fines de agosto que “el Presidente merece todos nuestros respetos”, contestó: “Yo quiero decirle que no se confunda y que no mienta. Somos apartidistas y mantendremos nuestra postura de crítica en las medidas con las cuales no estemos de acuerdo. No aceptamos ni de él ni de nadie la censura”.