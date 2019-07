Critica la cultura del patriarcado

Músico expone en foro realizado por la Cámara Alta

CIUDAD DE MÉXICO.— El músico y activista Rubén Albarrán se presentó ante el Senado de la República invitado al foro “Los costos de la masculinidad tóxica: retos y alternativas para la igualdad y el bienestar”, en el que aprovechó para levantar la voz contra otros temas como el Tren Maya y la Guardia Nacional.

“Respetuosos y empáticos saludos hijos de la chin… por favor no se ofendan, no lo tomen personal”, dijo al iniciar con su discurso.

De forma breve explicó el “génesis de nuestra corta historia como país”, en la que resaltó que no se puede negar a los padres “violadores, golpeadores y drogadictos”, así como a las madres “golpeadas, violadas y sumisas”.

“Acepto que así fue pero no tengo porqué ser aquello, perdono porque así mi corazón y el de aquellos que me hicieron daño se libera, pero no olvido, porque recordar me librara de caer en los mismos errores”, explicó.

Rubén Albarrán abundó que “como padres y madres” es importante tener consciencia de la cultura patriarcal y machista que predomina en el país, la cual no solamente cuesta dinero sino “la supervivencia como cultura, como seres vivos”.

“Si no concientizamos que estas actitudes machistas nos están aniquilando seguiremos repitiendo este patrón destructivo hasta que no quede más nada”, añadió.

Durante su discurso, Rubén Albarrán no dudoó en levantar la voz contra “ese padre golpeador que explota mares… y disfraza su violencia con un paseo dominical en un mal llamado tren maya”.

También se manifestó contra el derrame de tres mil litros de ácido sulfúrico en el Mar de Cortés sin ser castigado y el “padre armado cobarde” que busca “reprimir con una Guardia Nacional en las calles”.

Calificó todos esos actos como una “orgía de abusos” en la que se explota todo lo que la tierra brinda. Además de señalar que se “embrutece” a los hijos con “medios electrónicos hipnotizantes con contenido igualmente tóxico”.

Pidió a las madres sumisas reaccionar y abandonar las relaciones tóxicas, a los padres “no pasarse” y respetar y a los hijos no repetir esos patrones. “Tú puedes ser otro”, enfatizó.

Durante su discurso, el músico también celebró los “momentos de lucidez cada vez más constantes” con movimientos como la Comisión 8M o la niña Greta Thunberg que se levanta contra el cambio climático.

“Ese mundo machista ya da sus últimos suspiros, la patria murió, que viva la matria”, finalizó.

El discurso levantó polémica entre los miembros del senado como el senador Julen Rementería quien calificó la participación de Rubén Albarrán como “payasadas”.— Megamedia