Critican plan de AMLO para desaparecer el Coneval

El organismo, una guía para evaluar políticas públicas

A López Obrador “no le interesa resolver la pobreza sino fomentar clientelas”.

Analistas, funcionarios, académicos y hasta políticos afines a Andrés Manuel López Obrador se manifestaron contra la posible desaparición del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y la propuesta de que el Inegi sustituya sus funciones, como sugirió el Presidente.

Mario Delgado Carrillo, coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, se manifestó en contra de la desaparición del organismo.

“El Coneval fue muy útil para evaluar las distintas políticas sociales que se llevaron al cabo en nuestro país en los últimos años. Yo creo que del Coneval aprendimos qué funciona y qué no funciona en el combate a la pobreza”, indicó.

Martha Tagle, diputada federal de Movimiento Ciudadano, subrayó que “lo cierto es que no le gusta nada ni nadie que pueda evaluarlo (al Presidente), no entiende el peso de la información, no le interesa resolver la pobreza, sino fomentar clientelas”.

López Obrador dijo que su administración no descarta desaparecer al Coneval “porque abusaron con la creación de estos organismos, crearon aparatos onerosos sin beneficio, llenaron oficinas de instituciones autónomas”.