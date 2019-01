Critican proceso para elegir fiscal

Colectivo no irá a comparecencias sobre candidatos

CIUDAD DE MÉXICO.— El colectivo #FiscalíaQueSirva criticó el proceso para elegir al Fiscal General pues señaló que es apresurado y no cuenta con los estándares internacionales ya que no garantiza la participación ciudadana efectiva e informada. Por ello, el organismo informó que no asistirá a las comparecencias de los candidatos a Fiscal.

“La designación de la persona que deberá ejercer el encargo de Fiscal General de la República es clave para evitar injerencias indebidas en el proceso de designación y garantizar la independencia de la persona elegida”, destacó el colectivo.

Ayer comenzaron las comparecencias de los 27 aspirantes. La Junta de Coordinación Política elegirá al menos a 10 personas. La terna – que deberá ser aprobada por el pleno – será enviada antes del 21 de enero al presidente Andrés Manuel López Obrador para que éste seleccione a tres personas, quienes comparecerán ante el Senado para que surja el nuevo Fiscal.

Los integrantes del colectivo acusaron que el Senado busca una vía rápida para designar al Fiscal, pues mientras en otros países las comparecencias para escuchar a los candidatos son de 45 minutos, en México sólo serán de 15.

“El colectivo #FiscaliaQueSirva considera que el proceso de entrevistas no debiera ser una mera formalidad pues se trata de uno de los instrumentos más útiles para identificar el mérito y profundizar en las propuestas de quienes aspiran a la titularidad de la Fiscalía General”, explicó el colectivo, pues a través de éstas que se puede ahondar en aspectos como sus antecedentes o posibles conflictos de interés.

Los inconformes señalaron que el Senado comete una irresponsabilidad política y social, pues su decisión impactará en la sociedad.

“Insistimos: los procedimientos acelerados no llevan a ninguna buena auscultación”.— Animal Político

Pidieron a los legisladores reformular el proceso para incorporar a la sociedad civil, sino a los medios de comunicación y la academia.