Critican sistema de AMLO

Piden recapacitar sobre la compra de medicamentos

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— La industria farmacéutica cuestionó la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre adquirir medicamentos en el extranjero y afirmó que el desabasto se debe a falta de planeación y transparencia en los procesos de adquisición.

“Las compras discrecionales en el extranjero no resolverán el problema del abasto; los diferentes problemas de disponibilidad de medicamentos se deben a la falta de planeación y transparencia en los procesos de adquisición de las entidades compradoras de estos insumos en el último año y medio, y no a que la industria establecida en México no tenga la capacidad de producirlos con calidad y precio”.

La Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (Canifarma), la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica (AMIIF), la Asociación Nacional de Fabricantes de Medicamentos (Anafam) y la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos (Amelaf) alertaron que esta decisión puede derivar en perder soberanía sanitaria.

Esto, “con importantes consecuencias para la continuidad y suministro de los tratamientos de los pacientes y de la economía del país”.

Resaltaron que “la transparencia estriba en seguir a cabalidad los procedimientos de compra establecidos conforme a la Constitución y los compromisos internacionales de México, manteniendo la licitación pública en los procesos de compra”.