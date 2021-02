Criticas a Samuel García por regalar cobijas ''de 50 pesos'' para el frío

MONTERREY.- Samuel García Sepúlvera, candidato a la gubernatura de Nuevo León, por Movimiento Ciudadano, nuevamente es tendencia por las críticas hacia su persona, esta vez por regalar cobijas a la gente más necesitada; a propósito de las bajas temperaturas que imperan en el norte de México.

Varios internautas lo acusan de querer "comprar" votos regalando cobijas de baja calidad "de 50 pesos" que después va a "facturar en mil pesos", y lo retaron a que las regale de buena calidad.

Aspectos de las cobijas que Samuel García compartió a través de Facebook con sus seguidores. Foto de Megamedia

Sin embargo, también algunos internautas defendieron al candidato -ya registrado para la gubernatura de Nuevo León- al señalar que no sólo ayuda a la gente en tiempo de elecciones.

Otros más, le sugirieron que las distribuya a quienes están afuera de los hospitales para tener noticias de sus familiares que están internados.

''¿Alguien sabe dónde conseguir cobijas a buen precio'': Samuel García

"Conseguí de emergencia estas cobijas, estamos repartiéndolas en diferentes lugares del Estado. ¿Alguien tiene dónde conseguir más cobijas a buen precio? Échenme mensaje", publicó Samuel García la mañana de este miércoles en su página de Facebook.

"Es urgente, los fríos continuarán un par de días más y la gente más necesitada es la que más está sufriendo", añadió en un mensaje acompañado de las fotografías de varios paquetes de cobertores, al parecer de los más económicos en el mercado.

Críticas a las cobijas de Samuel García

En esa publicación es donde usuarios como Diana Xitla le comentaron: "Esas cobijas las usa mi suegra para sus mascotas, no te pases ¿por qué no compras cobertores. Eso no sirve…".

No obstante, el recién registrado de manera oficial para la gubernatura de Nuevo León, ya inició con la repartición de las cobijas a las poblaciones más necesitas, especialmente en aquellas zonas donde los servicios parecen ser escasos.

Aspectos de algunas de las historias compartidas en Instagram de Samuel García Sepúlvera repartiendo cobijas a personas de escasos recursos. Fotos de Instagram ❮ ❯

Te puede interesar: Samuel García llama 'inepto' a Bartlett por cortes de luz en el Norte