Cruce de acusaciones durante el debate

“Ganan” los tres aspirantes a la dirigencia del PRI

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— El primer debate entre los candidatos del PRI por la directiva nacional inició con reproches al puntero, Alejandro Moreno Cárdenas, por haber dejado inconcluso su gobierno en el estado de Campeche.

La yucateca Ivonne Ortega Pacheco recordó sus inicios y cómo pintó bardas y entregó propaganda y en muchas campañas me rompieron la propaganda “por candidatos que no habían cumplido o no habían terminado períodos, como en este momento”, dijo sin mencionarlo por su nombre, pero en franca alusión a Moreno Cárdenas.

La tercera candidata a la dirigencia nacional del PRI, Lorena Piñón Rivera, quien se integró a la contienda por la orden del Tribunal Electoral del poder Judicial de la Federación (Tepjf), manifestó que ella sí es candidata que viene de las bases.

“Los otros, Alejandro Moreno, e Ivonne Ortega, aunque digan que también vienen de la base son más de lo mismo”, dijo Lorena Piñón, y agregó que el PRI necesita una transfusión de sangre.

Asimismo, Ivonne Ortega, denunció que en Oaxaca el Comité Directivo Estatal de Oaxaca impone ya funcionarios de casilla a favor de “Alito” Moreno.

Acusó a José Murat de ser quien orquesta el hecho, desde la Secretaría de Elecciones del PRI.

Cuestionó a Alejandro Moreno qué hará para evitar dicho atropello; asimismo la exgobernadora anunció que presentará denuncia.

En su participación, el gobernador con licencia de Campeche advirtió que él será quien vuelva a hacer ganar a su partido.

“No coincido con que el partido está en la lona y está en el suelo”, refirió.

El campechano afirmó que “Morena es ave de paso nació ayer y se irá mañana”.

Ahí se presentó junto con su compañera de fórmula a la Secretaría General, Carolina Viggiano, como “la campaña que une” mientras que “otra es la que divide y ataca”.

Aseguró que promoverá un PRI que combata frontalmente la corrupción.

También en Twitter

Mientras se realizaba el debate, las cuentas de los candidatos en Twitter se mantuvieron activas, y presentaban fragmentos de sus propuestas y declaraciones. Los tres candidatos afirmaron haber ganado el encuentro.

En Twitter, Ivonne Ortega Pacheco compartió una imagen con la leyenda: “Ganó la militancia”.

En otro tuit, la yucateca aseguró que su campaña es “es cercana, en territorio, en casas junto a los militantes. Por eso es austera. El candidato de la cúpula (por Alejandro Moreno Cárdenas) no pudo dar explicaciones sobre sus gastos millonarios y le exigimos que lo haga”.

Por su parte, Moreno Cárdenas también se declaró ganador del encuentro con el hastag #AlitoPropone, el cual se mantuvo en tendencia durante el debate.

A su vez, el también exsenador campechano posteó un vídeo con el siguiente mensaje: “¿Ustedes le creen a Ivonne (Ortega)? Yo tampoco. Para muestra un botón, cuando el partido más la necesitaba nos abandonó y nos dejó solos”.

Por su parte, Lorena Piñón Rivera tuiteó que “a diferencia de los otros dos candidatos, yo sí vengo de abajo, soy de las bases. Debemos convertir este partido en una democracia real”.

Su tuit lo acompañó con una imagen que decía: “Yo sí soy la candidata que viene desde abajo, no como otros que son de la cúpula”.