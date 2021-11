¿Cuál fue el error de Paola Félix? Claudia Sheinbaum responde

MÉXICO.- Tras la renuncia de Paola Félix Díaz a la Secretaría de Turismo, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum dijo que en su administración no hay privilegios para los servidores públicos, ya que, la exsecretaria cometió un error al viajar en un avión privado, pero descartó que el dinero que se encontraba en el avión pertenecía a la hoy exfuncionaria.

"Aprovecho para comentarles por ahí habrán leído o escuchado que renunció la secretaria de Turismo del Gobierno de la Ciudad (Paola Félix), porque no vamos a permitir, luchamos durante muchos años que un servidor público llegue al Gobierno de la Ciudad a querer seguir actuando como actuaban los anteriores gobiernos, eso se acabó en el Gobierno de la Ciudad, nada de usar aviones privados, aquí somos ciudadanos gobernando ciudadanos", expuso.

#ÚltimaHora @Claudiashein acepta renuncia de @LaraPaola1 como secretaria de Turismo de CdMx, tras irse a Guatemala en avión privado a la boda de @SNietoCastillo y @C_Humphrey_J 👇🏻 pic.twitter.com/UFdDkmcc8k — Alejandro Domínguez (@AlexDominguezB) November 6, 2021

Paola Félix era "eficiente"

Durante el evento del programa de Fomento, Constitución y Fortalecimiento de Empresas Sociales y Solidarias, la mandataria capitalina comentó que Paola Félix Díaz fue una servidora pública "eficiente" pero que todos los empleados públicos deben seguir el ejemplo del presidente Andrés Manuel López Obrador de viajar en avión comercial.

"Y en este caso aunque era una servidora pública (Paola Félix Díaz) muy eficiente, muy activa, si el presidente de la República viaja en avión comercial y decidió que ya no existiera el avión presidencial para beneficio propio, pues así debemos actuar todos los que somos parte de esta transformación de la vida pública de México", reiteró.

Paola Félix renunció

Paola Félix presentó ayer su renuncia al cargo luego de que viajó a Guatemala en un avión privado para asistir a "un evento social". Ayer mismo, la jefa de Gobierno de la CDMX informó que había aceptado la dimisión de la secretaria de Turismo.

¿De quién era el dinero en el avión?

Hoy domingo, en una entrevista con medios, Sheinbaum informó que el dinero que se llevaba en el vuelo privado no era de Paola Félix Díaz, sino de otra persona y que las autoridades correspondientes tendrán que indagar si hay algún problema con ello.

"No era de ella, tenemos la información de que no era de ella, lo que sí es que cometió un error al haberse subido a un avión privado no va con los principios que representamos… viajó en un avión privado y no debería haber sido así", dijo.

Agregó que en los próximos días se anunciará quién sustituirá Félix en la Secretaría de Turismo, mientras tanto estará a cargo el director general de servicios turísticos, Jorge Guerrero Carrasco.