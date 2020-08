¿Cuántos muertos más? por la pandemia, pregunta la Iglesia

La Iglesia católica afirmó que ante las miles de muertes por Covid-19 en México hay gran responsabilidad en las omisiones, excusas, ignorancia y egoísmo de quienes no asumen su responsabilidad y el cuidado del otro.

En su editorial del semanario "Desde la Fe", titulado hoy "¿Cuántos muertos más?", la Arquidiócesis habló de la actuación de la sociedad ante la emergencia sanitaria.

En su mensaje, la Iglesia católica señala lo siguiente:

En los últimos días México se ubicó tristemente en el tercer lugar a nivel mundial por el número de personas fallecidas a causa de Covid-19, solo por debajo de Brasil y Estados Unidos.

Al día de hoy más de 51,000 mexicanos han perdido la batalla contra el coronavirus.

Preguntas que debemos hacernos

Ante estas lamentables cifras es necesario preguntarnos: ¿Hemos acatado los cuidados necesarios?, ¿hemos impulsado un estricto control sanitario en nuestra casa y trabajo?, ¿hemos evitado las reuniones, fiestas y visitas innecesarias?

De las miles de vidas truncadas, hay una gran responsabilidad en las omisiones, las excusas, la ignorancia y el egoísmo al no asumir nuestra responsabilidad y cuidado del otro.

Hace unos meses todavía no se sabía con claridad cómo controlar la pandemia, eran escasos los estudios sobre las formas de transmisión y la respuesta del cuerpo humano ante el virus y a ello se debe que se haya expandido tan rápidamente.

Afirma que ya no hay pretextos

Sin embargo, hoy tenemos muy claro el mecanismo de transmisión del virus, sabemos cómo evitar que llegue a nosotros, especialmente a los más vulnerables.

Y sobre todo contamos con insumos de fácil adquisición para la mayor parte de los mexicanos.

Ya no hay pretextos, si la pandemia no cede en México es porque como sociedad no queremos que ocurra.

Asumir nuestra responsabilidad

Aún no hemos entendido que los muertos son nuestros muertos, tuyos y míos, y esa es una realidad ineludible de la que tarde o temprano daremos cuenta a Dios.

Los miles de fallecidos, los miles de enfermos y los miles que se han quedado sin empleo por la pandemia deben animarnos a asumir nuestra responsabilidad particular y comunitaria por el bien de todos.

¡México ama la vida, no la muerte!